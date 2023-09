Šta je Lepa Brena radila prije muzičke karijere

Lepa Brena danas važi za jendu od najvećih zvezda, međutim malo ko zna čime se popularna pjevačica bavila prije nego što je kročila u svijet muzike.

Brena je muzičku karijeru započela kao veoma mlada djevojka, a prije nego što se latila mikrofona nije se libila da radi različite poslove kako bi pomogla svojoj porodici, pa čak da bude i bebisiterka.

Njen otac hranio je petočlanu porodicu platom medicinskog tehničara, dok je majka povremeno zarađivala kao krojačica, te kada se Brena 1979. godine zbog studija preselila u Beograd i već po dolasku u srpsku prijestonicu počela da radi i zarađuje.

Ona se tada javila na oglas porodici kojoj je bila potrebna dadilja za kćerku Anu, koja je tada imala svega nekoliko meseci. Mladi bračni par, Cveta i Tomislav, plaćali su Breni u to vrijeme mali stan na Tašmajdanu, a ona je brinula o njihovoj kćerkici i čuvala je kada je to bilo potrebno.

Međutim, vjerovali ili ne, kasnije se ispostavilo da je mala Ana koju je Brena nekada čuvala, danas poznata pjevačica.

"Tog perioda se zapravo i ne sećam, jer sam bila beba. Ono što znam, to je ono što sam čula od roditelja. Tada je Lepa Brena bila samo Fahreta Jahić, stanovala je u stančiću koji su joj rentirali moji roditelji, dole ispod Tašmajdana, kod Palilulske pijace. Uzgred je radila kao bebisiterka i čuvala me kad nije imao ko. Ubrzo je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, a iz tog perioda je ostala ta simpatična anegdota. Takođe, moglo bi se reći da me je Brena na neki način predodredila za bavljenje muzikom", rekla je Ana jednom prilikom za domaće medije, kako prenosi Blic.