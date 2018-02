Stalone nakon laži o njegovoj smrti: Ignorišite gluposti, još udaram

Juče je na internetu osvanula vijest da je legendarni američki glumac Silevester Stalone preminuo, ali ih je glumac sve dementovao našalivši se sa fanovima kada je napisao "odličan je osjećaj vratiti se iz mrtvih".

Stalone je na Instagramu postavio video sa svojim kćerkama Sophijom (21) i Sistine (19) te je na taj način dokazao da je još živ.

A na twitteru je napisao "Ignorišite gluposti, još sam živ, zdrav i srećan....još udaram".

Locking my daughters outside during a slight hill storm… It’s so great to be back from the Dead!!! https://t.co/yRwIz0tFdu