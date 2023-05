Stanija Dobrojević progovorila o majčinstvu

Starleta Stanija Dobrojević krije svoj ljubavni život od javnosti, a sada je progovorila i o majčinstvu i otkrila da će usvojiti dijete, ako bude "zakasnila", što joj stalno govore ljudi iz njene okoline.

Ona je sada istakla da poslije raskida svaki put pati i da joj nije svejedno kada sa nekim treba da se rastane.

"Mislila sam da se umire od ljubavi. Kada sam raskinula prvu vezu, ja sam mnogo patila prvih šest meseci sam dolazila kući, gledala u plafon i maštala da se pomirimo. Stvarno je bilo ljubavi u životu, duge veze sam imala i svaki put sam patila. Da bi opet voleo moraš da se prepustiš, nema tu kalkulisanja", iskrena je Stanija koja još uvek nije našla svoju mirnu luku i osobu sa kojom će ostvariti porodicu.

"Nije se desilo to da odlučim da imam porodicu i svi već pitaju kada ću, kažu zakasniću. Usvojiću dijete ako treba, ako budem zakasnila, ali ja želim da budem primjer da može da se produži mladost. Ima nas ljudi koji živimo drugačije, ali ljubav je ista i raskidi i rastanci su bolni. Nemam ništa protiv ljudi koji završe fakultet i udaju se, samo ja sam drugačija", objašnjava Dorojevićeva koja priznaje da ima strah promjene života i prioriteta.

"Do tridesete nisam htjela da razmišljam o udaji i djeci, ja sam na to gledala kao da je to kraj mog života, da ne mogu da ostvarim sve što sam željela. Kada sam prvi put osjećala da sam se smirila, neke druge stvari nisu fukcionisale, ja sam bila dominantnija i finansijski moćnija i vukla sam cijelu priču i uplašila sam se života kada se pričalo o djeci i rekla sam ćao", ispričala je ona u emisiji na "Grandu".