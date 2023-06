Stiven Spilberg o Dru Barimor: Bio sam bespomoćan dok su joj oduzimali djetinjstvo

Proslavljeni reditelj Stiven Spilberg je bio očinska figura u životu glumice Dru Barimor.

Dru je nedavno šokirala izjavom o svojoj majci i teškom djetinjstvu koje je imala, a tom prilikom je otkrila i da joj je jedina roditeljska figura zapravo Spilberg, s obzirom na to da je njen otac bio alkoholičar.

Spilberg je iznio u javnost to da je uprkos svemu, odbio Dru kada ga je zamolila da joj igra i filmskog oca tokom snimanja klasika iz 1982. E.T. the Extra-Terrestrial kada je ona imala samo sedam godina.

Dru je tokom tih dana ostajala i vikendom sa Spilbergom, on joj je poklonio mačku, a vodio ju je čak i Diznilend. U to vrijeme je počela i njena borba sa zavisnošću, kokain je probala sa samo 12 godina i ubrzo otišla na odvikavanje.

Dok je snimala film, na set bi dolazila sa crvenim karminom, ali je Spilberg uvijek tražio da ga skine.

"Bila je budna daleko nakon vremena za spavanje, odlazila je na mjesta o kojima je trebala samo da čuje i živjela je život u vrlo nežnoj dobi za koju mislim da joj je oduzeo djetinjstvo. Ipak, osjećao sam se vrlo bespomoćno jer nisam bio njen otac. Mogao sam joj biti samo savjetnik", rekao je proslavljeni reditelj.