Stiže li drugo dijete Marije Šerifović?

​Pjevačica Marija Šerifović sredinom decembra 2023. godine u tajnosti je dobila sina uz pomoć surogat majke.

Mario je na svijet stigao u SAD, a Šerifović se polako navikava na novu životnu ulogu.

Mališan je zvijezda Marijinih koncerata, pošto ga pjevačica često pominje i prikazuje njegove fotografije i snimke u pozadini, istina - samo one na kojima se ne vidi lice.

Marija je prije nekoliko noći održala koncert u Švedskoj, a prije izlaska na binu u Helsinborgu prisutnim novinarima otkrila je da li razmišlja o proširenju porodice.

"U ovom trenutku ne i za sada ne", kazala je Marija.

Da li je konačna odluka?

"Sada je tako, ako se želje promijene, što da ne? Ali, za sada ne. Kažu da su djeca naši učitelji, neki vjeruju da je obrnuto, a ja vjerujem da je baš tako. Gotovo sam sigurna da će me Mario naučiti mnogim stvarima, da će to biti jedna dugotrajna borba između Strijelca i Škorpije, ali na kraju krajeva, nešto je do vaspitanja, nešto ide iz kuće, a nešto naprosto mora da se prepusti višim silama, a na nama kao roditeljima je samo da se prekrstimo i da gledamo", rekla je Marija.

Pred pjevačicom je nastavak koncertne turneje "Dolazi ljubav", a nedavno je u okviru nje održala spektakularan koncert i u Podgorici, prenosi "CDM".

