Stiže treća kraljevska beba: Kejt Midlton primljena u bolnicu

Vojvotkinja Kejt Midlton, koja očekuje treće dijete, primljena je jutros u bolnicu "Sveta Meri" u Padingtonu, kada je dobila trudove.

Kejt je u bolnicu stigla u pratnji svog supruga, princa Vilijama, što je potvrđeno iz Kensingtonske palate.

Ovo je treće dijete kraljevskog para, čiji pol se i dalje drži u strogoj tajnosti, što je bio slučaj i sa prvo dvoje djece – sinom Džordžom i kćerkicom Šarlot.

Spekulisalo se da će se Kejt poroditi kod kuće, međutim ona je odlučila da se to dogodi u bolnici gdje je rodila i Šarlot i Džordža.

Kako navode britanski mediji, porođaj samo što nije počeo.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.