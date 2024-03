Stižu neviđene gole fotografije princa Harija

Parti djevojka Keri Rojal prijeti da će prodati nikada ranije viđene fotografije princa Harija, golog na nekoj zabavi u Las Vegasu.

Obećala je da će gole fotografije princa Harija objaviti na svom profilu za odrasle, rekavši:

"Imam neke njegove lijepe slike".

Keri tvrdi da je poljubila kraljevića nakon što je bila pozvana da se pridruži striptizetama i drugim gostima u apartmanu hotela Vin 2012. godine.

Hari, koji je tada imao 27 godina, pio je cijeli dan i svirao gitaru, prije nego što je sa svojim gošćama odigrao partiju bilijara, navodi TheSun, prenosi Informer.rs.

Keri (52) kaže da ima još i obećala je da će ih staviti u odjeljak sa "plaćanjem po gledanju", na svom profilu Onli Fans.

"Ove slike javnost nikada nije vidjela. Imam slike pored bazena i slike golog Harija. Ljudi će biti šokirani njima", rekla je Keri.

Hari je ranije rekao da mu je sramota zbog snimaka otežavala da "udahne duboko".

Kada su je pitali zašto ih objavljuje, Keri je rekla da je bila ljuta nakon što je Hari nije pomenuo u svojoj knjizi "Spare".

"Nikada ranije nisam objavila ove slike iz poštovanja. Sada, nije važno. On je prokleti idiot. Malo sam ljuta što su me izbacili iz njegove knjige. Mislim... vau. Mnogo toga je propustio od te noći. Iznenađena sam što se sjeća nečijeg imena, jer je bio prilično pijan, ali mogao je da priča o nekoliko stvari koje su se desile između nas, to mu je potpuno promaklo. Hari je bio tako lud, zabavan i spontan. Gdje je to nestalo? Mislim da je Megan isisala život iz njega, on je definitivno dosadan i ona sigurno nosi pantalone. Mislim da je on mala p.....a, koja je pokazala suprotnu stranu od onoga što je nekada bio", kaže ona.

Keri kaže da ju je te noći 2012. godine gore pozvao čovjek za koga je vjerovala da radi za hotel i da nije znala da je to bila Harijeva zabava.

Pridružila se striptizetama, koje su već bile gole i kaže da je slikala telefonom.

"Bila sam singl i pomislila: "Zašto ne? To je Vegas. Samo mi se posrećilo. Mislim da on nije znao ko sam bio ili šta sam uradio", istakla je Keri.

Keri je tvrdila da je poljubila Harija u "pijanoj gunguli" i rekla da planira da priča o tome detaljnije.

"Objavljivaću mnogo više od onoga što javnost zna. Riječi, opisivanje, možda ću snimiti video u kojem ću kratko prikazati šta se dogodilo te noći i definitivno ću objaviti slike", obećava ona.

Keri, koja je napustila posao kao domina i sada vodi firmu za filmsku produkciju, dodala je:

"Voljela bih da vidim nekoliko miliona da izađu iz ovoga".

Kada su je pitali šta bi Megan mogla da uradi sa snimcima, Keri je dodala:

"Ako želi da vidi svog muža u njegovim slavnim danima, moraće da se pretplati i plati. Obavjestiću vas ako to uradi".

Hari je govorio o zabavi u intervjuu sa Daksom Šepardom, koji je rekao:

"Ti si jedini (kraljevski) koga sam ikada poznavao i samo zato što si bio na tim fantastičnim golim fotografijama u Vegasu i rekao sam sebi: "Ovaj momak je zabava".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.