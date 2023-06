Stoja: Udario me je nekoliko puta pred svima

Iako je Stoja danas jedna od najvoljenijih pjevačica čiju karijeru bi poželio svako njen život nije bio ni malo bajkovit.

Nikada nije krila da je odrasla u siromašnoj porodici, ali i da se često upuštala u lude avanture zbog čega je mnogo puta još kao dijete dobila batine od oca.

"Nikad nisam maštala, kao sve devojčice o udaji i braku. To mi nije padalo na pamet, bila sam buntovno dete i uvek su me privlačile nedozvoljene stvari. Brata su čuvali baba i deda, a ja sam bežala od kuće i pušila krišom cigare na ulici. Bila sam glavna riba u kraju, ali i danas pamtim batine od oca kada me je uhvatio", prisjetila se Stoja koja se i dan danas sjeća svakog detalja svog odrastanja.

"Nisam imala pojma koliko će roditelji da se zadrže van kuće i kraja, pa sam se pravila važna. Otac me je nekako video, bila sam mu okrenuta leđima i kad je video da pušim, udario me je nekoliko puta pred svima. Ja ćutim, nisam smela ništa da kažem jer sam oca uvek mnogo poštovala iako je bio previše strog. Kod kuće smo posle razgovarali dugo, baba me je branila i govorila mu da će ona da razgovara sa mnom i da se takve stvari drugačije rešavaju, a ne šamarima i batinama. Kasnije, kako sam odrastala, polako se mirio s tim da imam taj porok i to je to", ispričala je pjevačica.

Ipak, njen životni put danas je dobra lekcija mnogima koji posustanu i požele da odustanu od svojih snova.

"Kad sam došla u neke zrelije godine, shvatila sam da su mi roditelji uvek bili pravi prijatelji. Uvek sam im verovala, kad je čovek mlad, mama i tata idu na živce, a kasnije brzo kroz život shvatite da vam samo žele dobro i da su tu da vas usmeravaju na pravi način. Bilo mi je žao što sam ih, kao klinka, sekirala. Bežala sam od sirotinje. Od ujutru do uveče sam maštala o nekom drugom životu, da smislim kako da zaradim, makar morala da budem dalje od porodice. Bila sam u svom svetu i kad sam ušla u tezgarenje i pevanje, nekako sam se pronašla", objasnila je pjevačica koja je talenat za pjevanje naslijedila od oca.

Danas jedna od najboljih i najpoznatijih pjevačica narodne muzike nije ni sanjala da će biti broj jedan u folku s obzirom da je od malena najviše uživala u pop i rok muzici.

"Ušla sam u narodnjake iako nisam slušala sve to. Krenula sam za novcem i onda je tako sve spontano dalje išlo. Svakako ženi u estradnom svetu nije uvek lako. Imala sam jasan cilj i mislim da danas, kad se okrenem i pogledam, mogu da kažem da sam ga ostvarila. To je jedan miran i lep život, imam porodicu, imam karijeru i zarađujem onoliko koliko sam, kao klinka, maštala da imam", istakla je Stojanka za Republiku.rs.