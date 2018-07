Stormi Danijels uhapšena u striptiz klub

Američka porno glumica Stormi Danijels uhapšena je u jednom striptiz klubu, saopštio je danas njen advokat Majkl Avenati.

Danijels je uhapšena jer je navodno dozvolila mušteriji da je dodirne na pozornici na "neseksualni način", rekao je on.

Stormi Danijels je u sudskom sporu sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom nakon što je izjavila da je spavala sa njim 2006. godine, što on negira.

Njen advokat navodi da je hapšenje "namješteno" i "politički motivisano".

Avenati je na svom Twitter nalogu napisao da je Sormi čije je pravo ime Stefani Kliford izvela nastup koji je već izvodila širom Amerike u stotinama klubova.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta