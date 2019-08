Story Hall of Fame red carpet party savršen uvod u SFF

Botanička bašta Zemaljskog muzeja BiH će 15. avgusta ove godine, već drugi put u nizu, ugostiti Story Hall of Fame, najglamurozniju red carpet zabavu.

Biće to idealna uvertira u festivalsku atmosferu kojom Sarajevo odiše svakog avgusta.

Zabava koja se u susjednoj Hrvatskoj održava već dugi niz godina povodom rođendana najmoćnijeg lifestyle časopisa Story, ove godine će biti organizovana u partanerstvu sa Sarajevo Film Festivalom, i s nestrpljenjem je očekuju najveće domaće, ali i regionalne zvijezde.

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha i veličanstvenog crvenog tepiha kojim su prošetale brojne zvijezde, časopis Story glavnom gradu BiH ponovo poklanja ovu glamuroznu zabavu, nastavljajući tako da njeguje novo prijateljstvo i započetu tradiciju.

Tema ovogodišnje zabave je Pure Elegance, a imajući u vidu da su brojne dame prošle godine zasjale u neodoljivim kombinacijama naših modnih dizajnera, biće zanimljivo vidjeti ko je najbolje uskladio svoj styling s ovogodišnjom temom Story Hall of Fame zabave.

Kao centralni sadržaj večeri, Story je prošle godine prvi put dodijelio nagrade Hall of Fame najboljim bosansko-hercegovačkim glumcima, pjevačima, tv licima, te je tako Storyjev bh. Hall of Fame dobio 10 novih stanara koji su kući ponijeli originalnu statuu, djelo savremenog umjetnika Ivana Fijolića.

Spektakularna dodjela nagrada, popraćena inovativnim kreativnim rješenjima uređenja prostora, kao i sjajan muzički program, u Sarajevu se prepričavala još mjesecima poslije.

"Prošle godine smo stigli u Sarajevo znajući da nas čekaju dragi ljudi u veliki otvoreni zagrljaj, ali smo istinski bili dirnuti količinom pozitivnih emocija koje smo podijelili tu noć. Magija koja se dogodila u spoju sa dušom Sarajeva, naš je motiv da ove godine napravimo još više. Vjerujemo da je to najbolji način da ljudima i gradu, čije priče pratimo, kažemo hvala za nadahnuće koje svojim životom dajete našim čitateljima, ali i nama. Pozivi koji već stižu povodom ovogodišnje zabave Story Hall of Fame daju nam nagovještaj da će to biti najbolja red carpet zabava u Sarajevu", izjavila je glavna i odgovorna urednica magazina Story, Zrinka Ferina.

Story Hall of Fame red carpet zabava jedinstvena je prilika da se brojne bh. zvijezde i uvaženi učesnici života sretnu na najboljoj lokaciji u Sarajevu i provedu nezaboravne trenutke.

Prilika će ujedno poslužiti i kao savršen uvod i zagrijavanje za Sarajevo Film Festival, koji svake godine Sarajevo pretvara u centar svijeta kad su u pitanju film, zabava i noćni život.

Zbog sjajne atmosfere i magične energije koja je vladala prošle godine u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja, ljestvica očekivanja i znatiželje za ovu godinu je podignuta za stepen više.

Lista zvanica za ovu zabavu nije velika, pa će tako samo rijetki imati tu privilegiju da ih u poštanskom sandučetu dočeka posebno dizajnirana VIP pozivnica. Ko su oni, saznaćemo 15. augusta.