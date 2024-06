Strani mediji se raspisali o ljubavi Noleta i Jelene

Ljubavna priča Jelene i Novaka Đokovića traje dugi niz godina, par važi za jedan od najskladnijih, a o njihovoj ljubavi bruje i svjetski mediji.

Slavni teniser Novak Đoković povukao se sa Rolan Garosa dan uoči četvrtfinalnog meča protiv Kaspera Ruda. Đoković je odluku donio nakon što je na magnetnoj rezonanci utvrđena povreda koljena, koje mu je prethodno pravilo problem i protiv Fransiska Serundola. Kako se navodi najveći evropski mediji, najbolji teniser svih vremena uspješno je operisan, sve je prošlo u najboljem redu. Hirurškim zahvatom mu je ubrzan oporavak od povrede meniskusa u desnom koljenu.

Kao i na većini mečeva i turnira, Noletu je s trbina velika podrška bila supruga i direktorka fondacije koja nosi njegovo ime Jelena Đoković. Ti navijački momenti nadovezuju se na brojne slične trenutke iz prošlosti i samo su djelić njihove ljubavi, koja traje od srednjoškolskih dana. O čuvenom paru piše danas i Daily mail, ističu lijepe, ali i navodne manje lijepe detalje. Ali istina se ne može poreći, ova ljubavna saga jača je od svih glasina.

Jelena je Noletova podrška već dvadeset godina, koliko traje njihova ljubavna priča. Upoznali su se u srednjoj školi krajem 90-ih godina, a počeli su zvanično da se zabavljaju tek nekoliko godina nakon što je Novak postao profesionalni teniser 2003. - "Mi smo baš bili klinci kada smo se prvi put sreli. Bili smo na teniskom turniru u klubu 'Dril' na Banovom brdu. Dugo sam trenirala tenis, do 15. godine pa smo imali zajedničko društvo", rekla je Jelena jednom prilikom.

"Rješavao je ukrštene reči, a ja sam bila pored njega pa me je pitao da mu pomognem i tako smo zajedno počeli da rješavamo, ali poslije toga smo se sretali povremeno i uvijek lijepo družili, ali bez ikakvih naznaka da ćemo se ikada zabavljati. Počeli smo da se zabavljamo tri godine kasnije", ispričala je Jelena Đoković koja se kao djevojka Novaka Đokovića prvi put pojavila u javnosti na turniru u Amersfortu u julu 2006. godine.

Ljubav poznatog para počela je tokom srednjoškolskih dana, nakon čega je Jelena počela da studira ekonomiju i finansije na italijanskom fakultetu "Bokoni" u Milanu, kao stipendistkinja. Gostujući u emisiji "Tv lica kao sav normalan svet" otkrila je da ju je Novak posjećivao u ovom italijanskom gradu i da su uspješno održavali vezu na daljinu sve dok ona nije odlučila da mu se pridruži i prati ga tokom njegovih sportskih izazova.

Na svom blogu o studentskim danima napisala je: "Hranila sam se u studentskoj menzi. Zahvaljujući stipendiji, svaki obrok koji podrazumijeva predjelo, glavno jelo i desert, koštao nas je upola manje nego bilo gdje da jedemo. Hrana nije bila ukusna, ponekad ni previše zdrava, ali barem sam jela konkretan obrok. Nedjeljom ili praznicima, kada menza nije radila, snalazili smo se, skupljali novac i kuvali zajedno".

Vjerili su se poslije osam godina veze, 2013. godine. Priredili su intimnu ceremoniju u Crnoj Gori, gdje su se godinu dana kasnije i vjenčali, na Svetom Stefanu, samo četiri dana nakon što je Novak pobijedio na Vimbldonu. Noje je jednom prilikom ispričao kako se odvijao čin veridbe: "Mislila je da idemo na planinarenje ili nešto slično. Otišli smo na vožnju balonom. Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku u momentu dok mi prolazimo, sa natpisom: 'Hoćeš li da se udaš za mene?'. Momak koji je upravljao drugim balonom trebalo je da odvoji transparent sa natpisom i da ga pusti. Ali kada je konačno uspio da ga odmota, naš balon je počeo da gori, nastala je panika".

Balon je počeo da pada, Jelena je reagovala: "O, Bože. Imamo rupu u balonu". Nole je našao rješenje: "Okrenuo sam se ka vozaču i rekao: 'Molim te, pomozi. Propustiću priliku'. Pojavio se zatim drugi balon sa ključnim pitanjem.

"Onda sam vidjela drugi balon sa natpisom, i pomislila sam - reklama. Pomislila sam... šta će ova reklama u sedam sati ujutru, a onda sam tek pročitala šta piše. Okrenula sam se, a on je već klečao sa prstenom".

Daily mail navodi da je Jelena bila najveća Novakova podrška tokom njegovog puta do pozicije šampiona, kao i da je rijetko kada propuštala njegove mečeve. Izdvajaju i momenat sa posljednjeg Noletovog meča na ovogodišnjem Rolan Garosu kada je Đoković u naletu sportske borbe povikao na terenu, pa mu je Jelena nešto sugerisala mašući rukama. Bio je to način da mu pruži podršku.

Britanski list podsjeća da su se Jelena i Novak upoznali dok su pohađali srednju školu, da je ona studirala u Italiji, pa u Monaku, podsjeća i na prvo Novakovo osvajanje titule, vjenčanje na Svetom Stefanu u Crnoj Gori i rođenje njihove djece Tare i Stefana.

"Bilo da pobjeđujem ili gubim, ona je uvijek tu. Porodica je uvijek tu. Kad se vratim kući, više nisam teniser, ja sam otac i suprug. To je neka vrsta ravnoteže koja mi omogućuje da igram ovako dobro. Otkad sam se oženio i postao otac nisam izgubio mnogo mečeva, osvojio sam mnogo turnira. Predlažem svakom igraču: 'Oženite se, imajte djecu, uživajte u tome'", naveli su Noletove riječi.

Daily mail ne propušta priliku ni da piše o ovim detaljima: "Godine 2016. kružile su glasine nakon što je Đoković fotografisan kako napušta poznato mjesto slavnih The Nice Guy sa bolivudskom filmskom zvijezdom Depikom Padukone. U međuvremenu su italijanske novine takođe tvrdile da ga širom svijeta prati zgodna supernavijačica iz Kanade koja objavljuje svoje fotografije na terenu, sa njegovih mečeva.

Dalje se navodi: Đokovića su povezivali i sa slavnom američkom kuvaricom Loren Von Der Pul (33), koja je kuvala za Venus i Serenu Vilijams, a Đokovića je upoznala 2012. kada mu je davala savjete o dijeti. Na Instagramu je objavila tri fotografije na kojima je sa Đokovićem, ali je negirala bilo kakvu ljubavnu vezu. Pomenuta je i njegova bivša djevojka Lidija Popović, koja je govorila o njihovoj emocionalnoj vezi insistirajući da teniski as nikada ne bi prevario svoju ženu.

Lidija, najplaćenija žena DJ u Srbiji, koja nastupa pod imenom Lady Lee, izjavila je za MailOnline: "Bio je moja velika ljubav. Bili smo jako mladi, tek tinejdžeri. Koliko ja znam, on je srećno oženjen. Nije važno šta drugi ljudi govore. On je oženjen, ljudi ne bi trebalo da pričaju takve stvari".

Glasine su upravo samo to, prazne priče. Daily mail bi da podsjeti na još neku. Izdvaja i to da je Novak viđen u društvu Ruskinje Tanje Maher, koja je guru zdravog načina života i vlasnica Tanya's Cafea u Čelziju. Piše se i tome da je bivši tenisr Džon Mekinro rekao da Novak ima ozbiljnih problema sa porodicom. Pa iako se u nastavku ističe da "nema dokaza o bilo kakvim aferama", kaže se da su navodni porodični problemi bili okidač za slabiju igru na terenu: "Nagađanja o stanju u njegovom braku samo su se pojačala nakon što je Jelena odmah nakon poraza na Vilmboldonu otišla sama na odmor. Nekoliko nedjelja kasnije sjedila je smrknutog lica u Njujorku dok je Đoković branio titulu na US Openu i otišla prije kraja uvodnog meča".

Ipak, pišu na kraju, ona je Novakova srodna duša i naučila ga je koliko je ljubav važna, prenosi "Mondo".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.