Sud odlučio: Toni Cetinski nije kriv za smrt muškarca

Tanja Kanis, sutkinja u Općinskom sudu u Pazinu, oslobodila je krivice hrvatskog pjevača Tonija Cetinskog, kojeg su teretili da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Ibrahim Kevljanin (62) iz Rovinja, zvani Braco.

Nesreća se dogodila 3. novembra 2017. godine u Pustoj ulici u Rovinju, jednoj od najnepreglednijih ulica u starom dijelu toga grada.

Pjevač je svojim Mercedesom tog dana usred zavoja naletio na čovjeka koji je ležao na cesti, pregazio ga, te je slučaj završio smrtnim ishodom.

Istragom je utvrđeno da je Kevljanin ležao na cesti u teškom alkoholizovanom i lošem zdravstvenom stanju. S druge strane, vozilo Cetinskog kretalo se sporije od 50 kilometara na sat.

Sutkinja je kroz presudu poručila da državno odvjetništvo nije uspjelo dokazati niti jednu od dijelova optužnice zbog čega se pjevač oslobađa krivice.

Toni je bio vidno emocionalno potresen nakon čitanja presude te je kazao pred sudom da ovako nešto ne bi nikome poželio da mu se dogodi.

"Ono što ti najviše ostane u sjećanju je taj trenutak nesreće i činjenica da ništa nisam mogao napraviti da to izbjegneš. Još k tome tu je i trenutak kada nisam mogao pomoći čovjeku. To je ono što će mi ostati u glavi cijeli život. Što se tiče samog procesa, nisam obrazovan da to komentiram. Samo znam da je sada logično i što ljudi povezuju sve one činjenice koje su se spominjale unutar procesa i dokaznog postupka, je da znak koji sada stoji, a to je 20 kilometara na sat, da je i to prevelika brzina da bi se takva nesreća izbjegla", kazao je Cetinski na izlasku iz sudnice, prenosi Jutarnji list.

Dodao je da se tek s 18 kilometara na sat mogao zaustaviti te, da je vidio čovjeka na cesti, izbjeći nesreću kočenjem. "To znači da i ovaj naknadni znak koji je u toj ulici postavljen, a to je ograničenje brzine na 20 kilometara na sat, previše. On bi trebao biti 15 ili 10 kilometara na sat. Ili bi Grad Rovinj trebao donijeti odluku da to bude pješačka zona. Ili bi se trebao postaviti stupić da se tu mogu kretati samo dostavna vozila jer to nije očito sigurna ulica", poručio je Cetinski.

Dodao je da mu je bilo teško prolaziti kroz čitavu ovu situaciju, bez obzira što je imao puno podrške. Bilo je tu i puno negativnih komentara. "Imao sam na svojoj strani puno ljudi, a dio ljudi je i negativno komentirao nesreću. Ali su omekšali kada su vidjeli sve činjenice. Bilo je tu i komentara onih koji nikada nisu bili u toj ulici, niti su znali pod kojim je okolnostima se sve to dogodilo. Sve su te emocije sada izmiješane. Ali mogu reći i onima dobrima i onima lošima koji su ovo sve komentirali, da ne želim da im se tako nešto dogodi. To je nešto što vam ne mogu opisati. Jer kada ste shvatili da niste mogli izbjeći nesreću i da niste mogli pomoći čovjeku", rekao je Cetinski.