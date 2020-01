Sudija koja je Severini uzela sina dobila poklone od 330.000 evra

Sudija Tea Golub, koja je presudila da sin Severine Kojić živi s ocem Milanom Popovićem, našla se u središtu skandala nakon otkrića da je bila na luksuznom odmoru u istom hotelu u kojem je bio i srpski biznismen.

Mnogi su doveli u pitanje odakle joj novac za sedmodnevno zimovanje koje košta kao njene dvije plate, pa je ona odlučila da pokaže svoju imovinsku kartu. Bolje bi bilo da to nije uradila, jer je navukla na sebe još veći gnijev javnosti, piše "Kurir".

Kako je navela, s platom u Opštinskom građanskom sudu u Zagrebu od oko 1.700 evra ona posjeduje impozantnu imovinu, o kojoj bi svaki prosječan Hrvat mogao samo da sanja. Međutim, ona to nije stekla, nego dobila na poklon, kako tvrdi.

U imovinskoj karti Tee Golub piše da posjeduje stan od 103 kvadrata u Zagrebu, vrijedan 200.000 evra, i 19 kvadrata garaže, čija je cijena skoro 23.000. Za obje nekretnine navela je da su dobijene na poklon. Sat "kartije" od 4.000 evra i ostali nakit od 5.500 evra takođe je dobila na poklon. U dvije banke, kako je napisala, posjeduje ukupnu štednju od 98.000 evra. I to je navela kao poklon.

Vrijedne pokretne stvari

Mnogo više imovine posjeduje suprug Tee Golub, za kojeg nije navela ni kako se zove, ni čime se bavi. Prema onome što je sudija napisala u imovinskoj karti, on je suvlasnik njive i kuće vrijednosti od po 10.000 evra, kuće od 361 kvadrat u Zagrebu, čija je cijena 340.000 evra.

Pod rubrikom "izvor sticanja kuće" navode se prihod od nesamostalnog rada, kredit i poklon. Iz toga proizilazi da je dio novca uštedio od plate, drugi dio dobio, a treći platio kreditom koji je već otplaćen. Sudijin partner ima i vrijedne pokretne stvari. Navedena je njegova kolekcija satova od 20.000 evra, koju je sam kupio, kao i violina od 6.700 evra, koju je dobio. On posjeduje i dionice u tri trgovačka i investiciona fonda.

U jednom ima deset odsto udjela (vrijednost 900.000 evra), što mu je poklonjeno, dok u drugom fondu ima 65 odsto kapitala (39.000 evra) i u trećem je suvlasnik ukupne vrijednosti dionica od 26.000 evra. Naravno, i suprug Tee Golub ima štednju u dvije banke. U jednoj čuva 42.000 evra, u drugoj 6.000, a posjeduje i dva životna osiguranja od 36.000 i 40.000 evra. Sve ovo partner sudije stekao je pomoću plate od 2.200 evra i dodatnih 1.500 evra koje prihoduje mjesečno, mada nije poznato kako. Hrvatski mediji tvrde da bi Tea Golub i njen suprug vrlo teško stekli ovu imovinu s platama koje primaju.

Presuda

Sudija Opštinskog građanskog sudu u Zagrebu u posljednje vreme privlači ogromnu pažnju javnosti, a sve je počelo time što je donijela presudu po kojoj je Severini Kojić znatno smanjeno vrijeme koje provodi s maloljetnim sinom. Milan Popović, biznismen i pjevačicin bivši partner, imao je razloga da bude zadovoljan takvom odlukom Tee Golub jer je njemu povjereno da samostalno brine o zdravlju i obrazovanju zajedničkog sina.

Nova prijava protiv pjevačice

Centar za socijalni rad iz Zagreba podnio je prijavu protiv Severine Kojić jer sumnjaju da je prekršila zakon, ne navodeći konkretno o čemu je riječ.

"U ovom slučaju Centar ne može da iznosi detalje o toku postupka i porodičnoj situaciji, s obzirom na to da bi se iznošenjem podataka u javnosti kršili zakonski propisi", poručili su oni, dok su pjevačicini advokata rekli da nemaju saznanja o novoj prijavi.

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, prekršaj se odnosi na to što je Igor Kojić, Severinin suprug, vodio maloljetnog Aleksandra na Hilandar. Putovanje je bilo krajem decembra, za katolički Božić, a Severina to nije najavila i sačekala odluku suda.