Šumaherov sin provozao djevojku iz Srebrenice po stazi (VIDEO)

Sin legendarnog Formula 1 vozača Mihaela Šumahera, ​Mik Šumaher nije nastupio na trci u Majamiju, jer je bio rezervni vozač Mercedesa, ali je ipak stigao provozati prelijepu djevojku iz Srebrenice po stazi.

Mik je pokazao svoje umijeće tako što se provozao stazom zajedno sa svojom djevojkom Lailom Hasanović.

The little gasp at the end Laila was holding on for dear lifepic.twitter.com/jDy4RNiAGO