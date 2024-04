Supermen čeka prvo dijete

Britanski glumac Henri Kavil (40), zvijezda filmova "Supermen" i serije "The Witcher", koji važi za jednog od najpoželjnijih holivudskih glumaca, s djevojkom Natali Viskuzo čeka prvo dijete. Lijepu vijest potvrdio je na premijeri filma "The Ministry of Ungentlemanly Warfare".

"Veoma sam uzbuđen zbog toga. Natali i ja smo jako, jako uzbuđeni", izjavio je glumac za Access Hollywood.

Par je u vezi tri godine, a prvi put su se zajedno u javnosti pojavili na crvenom tepihu na premijeri filma "Enola Holmes 2", 2022. godine, prenosi Super žena.

Natali radi kao izvršna direktorka na jednoj televiziji u Holivudu, a pojavila se u MTV-jevom hitu "My Sweet 16".

