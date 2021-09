Suprug Ivane Selakov završio u bolnici, skandal s Lukasom ga je dotukao

​Kad su shvatili da moraju da plate Acinom producentu Saši Mirkoviću 21.000 evra, kako on sam tvrdi, Mirković se toliko iznervirao da je njegov organizam doživio totalni kolaps, navodi izvor.

Skandalozni raskid saradnje između Ivane Selakov i Ace Lukasa, o čemu bruje mediji danima, ostavio je navodno ogromne posljedice na pjevačicu, kako finansijske tako i zdravstvene.

Zbog nastale situacije doživjela je veliki stres, ali gore je prošao njen suprug i menadžer Predrag Mirković, kojem je pozlilo i završio je na infuziji.

Kad su shvatili da moraju da plate Acinom producentu Saši Mirkoviću 21.000 evra, kako on sam tvrdi, Mirković se toliko iznervirao da je njegov organizam doživio totalni kolaps, pa je morao da potraži pomoć ljekara, navodi izvor gorepomenutog lista.

Prema riječima izvora, Ivana se mnogo uplašila za zdravstveno stanje suprugu, zbog čega ga je odmah odvela na pregled.

"Doktori su navodno ustanovili da je kod Peđe problem napravio stres i nervoza, pa su mu odmah dali duplu dozu koktela vitamina kroz infuzije. Nakon toga je pušten na kućno lečenje i savetovano mu je da obavezno mora da miruje narednih dana i da izbegava napete situacije", naveo je izvor.

Podsjećamo, Lukas je izjavio da smatra da je on mnogo pomogao Ivani u karijeri i da bez tri dueta s njim ne bi bila aktuelna kao pjevačica.

"Ja sam joj bio od pomoći kao velika zvezda, ona je bila samo moj prateći vokal. To je sve funkcionisalo. Sad priča da je ona sve finansirala, a da me je pitala da i ja u tome učestvujem, ja bih to odbio, jer meni ni za šta u životu nije potrebna Ivana Selakov. Tako da je to do sada funkcionisalo na obostranu korist", rekao je Aca za Kurir.

Ivana je rekla da nikome ništa ne duguje.

"Ne ulazim u estradni mulj. Šta sam imala - rekla sam. Moja karijera je bez skandala i tako će i ostati. Da sam htela skandale i slično, odavno bih se takvim stvarima bavila. Mogu samo da izjavim da nikome ne dugujem ni dinar, i to je jedina istina", izjavila je Ivana.

