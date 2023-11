Suprug glumačke legende otkrio zašto s njom nije spavao tri godine prije braka

​Američki glumac Džejms Brolin učestvovao je zajedno sa svojom suprugom Barbrom Strejsend u intervjuu za "Sunday Morning" i zbunio voditeljku Gajl King, ali i gledaoce priznanjem o njihovu ljubavnom životu.

83-godišnji Džejms otkrio je pred kamerama da on i 81-godišnja Barbra nisu imali seksualne odnose čak tri godine prije nego što su se vjenčali.

Džejms je temu o njihovu celibatu spomenuo bez ikakvog podsticaja, nakon što su Barbri postavili pitanje zašto ga je natjerala da je zaprosi tri puta prije nego što se pristala udati za njega.

"Morala sam ga testirati najmanje tri godine", našalila se.

Nadovezao se suprug:

"I doslovno sam bio, to je luda riječ, bio sam u celibatu tri godine, pitajući se: 'Kome ovo treba?'," dodao je Džejms.

"Ne bi smio to reći!" rekla mu je iznenađena Barbra sa smiješkom.

Tada je pokušala objasniti da je on prije nje bio dvaput u braku, dok je ona iza sebe imala jedan propali i Džejms se zabrinuo da bi mogao uskočiti u još jednu vezu osuđenu na propast.

Barbra je u prvom braku bila s glumcem Eliotom Guldom i to od 1963. do 1971. godine, dok je Džejms bio u braku s Džejn Kameron Agi od 1966. do 1984. godine i s Jan Smiters od 1986. do 1995. godine. Ona je s prvim suprugom dobila sina po imenu Džejson Guld, dok Džejms ima dva sina - uključujući glumca iz serije "Nema zemlje za starce" Džoša Brolina iz prvog braka, Džesa i kćer Moli Elizabet Brolin iz drugog braka.

Gajl King nije mogla a da se ne našali na račun Džejmsove i Barbrine bračne noći nakon godina bez seksa.

"Nakon tri godine, to je onda sigurno bila paklena noć", zaključila je.

"Divlja!", odgovorio joj je Džejms kroz smijeh.

Par je proslavio 25. godišnjicu braka, a Gajl je iskoristila priliku da im čestita, pročitavši pismo koje je Džejms napisao Barbri povodom njihove godišnjice.

"Dom nije mjesto, dom je osoba. Znaš da je neko pravi za tebe ako voliš biti s njim cijelo vrijeme, a kad odem, kad konačno odem, voljet ću te i tada", pročitala je Gajl, a a Barbra dodala kako ju zapravo šokirao tim riječima.

