Supruga Brusa Vilisa se potpuno slomila nakon gledanja dokumentarca o demenciji

Supruga Brusa Vilisa, Ema Heming Vilis (44) otkrila je da su mogućnosti lečenja njenog 68-godišnjeg supruga izuzetno "male".

Manekenka i preduzetnica, koja se udala za Vilisa 2009., iskreno je priznala nakon što je pogledala "Little Empty Boxes", dugometražni dokumentarac Maksa Lugaverea o životu njegove majke dok se bori s demencijom.

"Kad živiš u svijetu demencije, znaš da su mogućnosti male", podijelila je Ema s obožavateljima na Instagramu, prenosi Telegraf.

"Ali neki neće podnijeti to ležanje, a to je način na koji dolazi do promjena, a ja sam morala da svjedočim lepoti te prošle noći", napisala je ona.

Ema je prisustvovala projekciji filma i priznala da je "ljubav prema majci snažna", a zatim nastavila:

"Njegova motivacija da pronađe odgovore od vodećih zdravstvenih stručnjaka je nadahnuće, a zatim biti tako ljubazan da podeliš tu informaciju pravi je blagoslov. Hvala ti Maks što si bio tako hrabar i ranjiv da podeliš tvoje "putovanje" i ističeš važnost zdravlja mozga".