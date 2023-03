Supruga Brusa Vilisa uputila javnu molbu svima

Supruga Brusa Vilisa, Ema Heming Vilis, pozvala je paparace da se drže podalje i prestanu da viču njenog supruga kada ga vide u javnosti.

Naime, ona je u video snimku koji je podjeljen na njenoj Instagram stranici tokom vikenda rekla da još uvijek treba mnogo edukacije i da neprijatne situaciju nisu potrebne.

Ona se dotakla i nedavnog incidenta u kojem su fotografi pokušali da razgovaraju sa bolesnim glumcem dok je bio na kafi u Santa Monici sa prijateljima.

"Ovo se odnosi na fotografe i snimatelje koji pokušavaju da iznesu te ekskluzive mog muža: Samo držite distancu", rekla je ona u klipu i dodala:

"Znam da je ovo vaš posao, ali samo se držite svog prostora", zamolila je ona.

"Molim vas, nemojte da vičete na mog muža i pitate ga kako je ili šta već — 'voou'-ing i 'jipi ki-jaj'... samo nemojte to da radite. OK? Dajte mu prostor. Dozvolite našoj porodici ili onome ko je sa njim tog dana da može bezbedno da ga odveze od tačke A do tačke B", iskrena je bila Ema.

Njen zahtev dolazi nedjeljama nakon što je Vilisova porodica objavila da je njegov poremećaj govora, afazija, napredovao u oblik demencije koji se zove frontotemporalna demencija ili FTD, piše Telegraf.