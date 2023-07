Supruga Marinka Rokvića sve stiže: Čuva unuke, sređuje baštu, a ima i svoj biznis

Supruga pokojnog pevača Marinka Rokvića Slavica Rokvić ima uspješan biznis koji već godinama vodi.

Majka Nikole i Marka Rokvića stiže i da brine o unucima, da održava kuću, baštu i vrt, a napisala je i knjigu.

Pored toga, ona ima kozmetiku koju sama pravi.

"Kombinacija kreme za lice i seruma je upravo ono što je našoj koži potrebno. Nestvaran, zateže, hidrira, neguje, briše bore... Namenjen je svim tipovima kože. Štiti lice od sunca prirodnim zaštitnim faktorom, a preplanulost će jednim delom biti zasluga ovog jedinstvenog preparata", navodi Slavica Rokvić u jednoj od objava na Instagramu, ističući da prirodi treba dati vremena, "jer ono što je godinama nepravilno negovano hemijom, parabenima, raznim derivatima koji su davali brz efekat, na duži period je uništavalo kompletan organizam".

"Mislite na sebe u dvadesetim kako biste i u šestoj deceniji zadržali mladolikost i svežinu, sjedinite se sa prirodom jer ona ima rešenje za sve. Kada prvi put probate ovaj serum, biće to ljubav za sva vremena.Kroz dugi niz godina pravljenja prirodne kozmetike shvatila sam da dodavanjem novih esencija pojačavam dejstvo kreme, podstičući bolju regeneraciju i tonus kože. Ulja su brižljivo birana, najbolja, jer sam obećala sebi da se neću upuštati u kvantitet, već u kvalitet proizvoda koje i sama koristim. Jednom kad se zaroni u svet kozmetike, nove kombinacije i vidici u tom pravcu sami se otvaraju. Ono što tražimo samo nas pronalazi idući nam u susret. Za sebe uvek birajte najbolje, jer to zaslužujete", poručila je Slavica, piše Hello.