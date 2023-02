Supruga Ognjena Amidžića progovorila o razvodu

Voditelj Ognjen Amidžić i nekadašnja manekenka Danijela Dimitrovska razveli su se nakon deset godina braka, a o razlozima do sad nisu javno govorili.

Ipak, Danijala je odlučila da progovori o rastanku i teškom periodu koji je uslijedio.

Ona se prvo osvrnula na medijske natpise i nagađanja o razlozima njihovog razvoda.

''Dobrovoljno sam ušla u javni svet, samim tim ljudi imaju pravo da pišu o svemu tome. Ne mogu da očekujem da ljude to ne zanima. Čak i mene zanima nečiji život s vremena na vreme, pa uzmem da pročitam. Meni je to u redu, pogotovo ako se to zaista dešava, kao što je bilo u mom slučaju'', rekla je Dimitrovska i dodala da je razvod za nju bio težak.

''Razvod je jedna od najbolnijih stvari koja može ljudima da se desi. U najužem krugu svojih prijatelja, kada se šalim, kažem da je to smrt bez umiranja. To baš boli, kada umrete to je kraj, a ovo boli. Sve dok ne prođe to boli, a nikada ne znate kada će da prestane, nema potpisanog papira za to. To je sve pravo na izbor i hvala Bogu jer imamo pravo da biramo za koga ćemo se venčati, rastati, itd'', istakla je manekenka.

Ognjen i Danijela su nakon razvoda ostali u prijateljskim odnosima.

''To je odluka koja se dugo kuvala. Potičem iz patrijarhalne porodice, roditelji koju su 37 godina zajedno. Za odluku o razvodu mi je trebalo dugo vremena, ali kada sam je donela onda sam bila sigurna. Moj bivši partner i ja smo u korektnim odnosima zbog deteta. Naravno da nije prijatno kada svi imaju pravo to da komentarišu, ali sama sam to dozvolila jer se bavim javnim poslom'', istakla je Danijela u emisiji na Kurir televiziji.