Suprugu Luke Modrića pratio do oltara: Sad se krije u BiH

Kapitan fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić upoznao je svoju suprugu Vanju kada je imao 19 godina, a ona 25.

Ona je tada radila u agenciji Mamić Sport.

Od tada mu je stalna podrška u njegovoj uspješnoj karijeri.

Luka i Vanja vjenčali su se 2010. godine pred matičarom u zagrebačkom restoranu Okrugljak. Vanja je za tu prigodu nosila elegantnu sivu haljinu umjesto vjenčanice, koja je naglašavala njezin trudnički stomak. Vjenčanje je bilo intimno, a ubrzo nakon toga dobili su sina Ivana.

U junu 2011. održali su i veliko crkveno vjenčanje. Vanja je tada nosila bijelu vjenčanicu s čipkom, a do oltara u crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu dopratio ju je Zdravko Mamić. Proslava je bila u hotelu Westin, gdje su im pjevali Mladen Grdović, Halid Bešlić i klapa Intrade. Na svadbi su bila mnoga poznata lica, uključujući Vedrana Ćorluku, Slavena Bilića, Stipu Pletikosu i Tatjanu Jurić.

Supružnici su tokom braka dobili i kćerke Emu i Sofiju. Luka i Vanja zajednički donose odluke o njegovoj karijeri, a ona ga često bodri s tribina na utakmicama. Podsjetimo, supružnici su prvi put razgovarali putem telefona, kad je Luka bio na pripremama mlade reprezentacije, Vanja, koja je radila u agenciji Zdravka Mamića zvala ga je u vezi dogovora za obilazak stanova. Luka je otkrio da se trudio što duže zadržati je na liniji te da je razgovor potrajao tri sata.

“Bio sam silno uzbuđen kad je nazvala, ali sam to, naravno, prikrio. Predstavila se, razmijenili smo nekoliko uvodnih rečenica, u kojima sam joj rekao da sam je viđao u prolazu. Jako sam se trudio stalno postavljati pitanja i otvarati teme, samo da što dulje bude na liniji. Razgovarali smo o svemu i svačemu, o njezinu poslu, o suigračima, o tome kakav će biti Dinamo, kako je meni u Interu, mladoj reprezentaciji, kako živim u Zagrebu”, otkrio je Luka jednom prilikom.

“Osjetio sam kako se opustila i tako je naš prvi kontakt potrajao više od tri sata. Bio sam zadovoljan dogovorom da ćemo se vidjeti kad se vratim u Zagreb. Povod je, naravno, trebalo biti pronalaženje stana, ali sama pomisao da ću se s njom sastati bila mi je – wow! Podsvjesno sam se nadao da to što je u prvom kontaktu sa mnom razgovarala tri sata nešto znači. I već sam tad slutio da bi to moglo biti nešto ozbiljno”, opisao je on.

Kasnije ju je pozvao na kavu, a kad su se našli – do ušiju su se zaljubili.

“Pozvao sam je na kavu da joj zahvalim na pomoći. Bilo je to ugodno čavrljanje. Vrijeme mi je u njenom društvu jednostavno letjelo. I nikad dosta. Bilo je još nekoliko susreta na kavi. Ponekad bih navratio kod nje kući, s obzirom na to da smo živjeli tako blizu”, opisao je njihovo upoznavanje koje se dogodilo na Ravnicama tokom njegovog preseljenja u novi stan.

Brzo su shvatili da su srodne duše i više se nisu razdvajali, prenosi Dnevno.hr.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.