Šuput: Nije mi bilo jasno kako moje dijete nije plavo i ćelavo

Prvi put nakon porođaja pjevačica Maja Šuput je iskreno i otvoreno progovorila o sinu Bloomu, koji je na svijet došao prije tačno mjesec dana.

"Da budem iskrena, ne sjećam se šta sam prvo pomislila jer sam bila na carskom rezu i sve mi je u magli od anestezije, ali se sjećam da mi je prošlo kroz glavu: "Ajme, kakvo crno dijete s tako puno kose". Jednostavno mi nije bilo jasno kako moje dijete nije plavo i ćelavo, ja sam valjda zamišljala da će mali podsjećati na mene - ćelavu bebu s plavim očima", rekla je Maja za Miss7.

"Kad smo ga doveli kući i promatrali ga satima, shvatili smo da je on toliko cool, on je toliko presladak, on je baš Bloom. Ime je kratko, ime je moderno, ovo je 21. stoljeće i vremena se mijenjaju koliko god se to nekome sviđalo ili ne. Na kraju dana, ne mora se nikome sviđati, to je zaista samo naš odabir i ime koje će nositi moje dijete", rekla je Šuput.

Pohvalila se i kako sa suprugom ravnopravno dijeli slatke brige i obaveze u prvim Bloomovim danima.

"Do sada smo sve noćne straže odradili zajedno, kako se dijete probudi, tako nas dvoje skače iz kreveta. Nema spavanja ni za koga, solidarni smo u noćnom segmentu i ni jedno ni drugo ne želi spavati dok se beba presvlači ili hrani, čak to nije ni bio dio dogovora nego jednostavno ni jedno od nas ne želi nešto propustiti", rekla je Maja.