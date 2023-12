Suzana Mančić progovorila o ljubavnom brodolomu

​Suzana Mančić danas uživa u srećnom braku sa Simicom sa kojim živi na relaciji Beograd - Grčka.

Ipak, nije uvijek imala sreće u ljubavi, a ono što joj je tadašnji partner priredio i dan danas je boli.

Kad god stignu praznici, ona se sjeti neprijatnosti koju je doživjela.

"Tik pred Novu Godinu, pre mnogo godina, moj tadašnji dečko se oženio za drugu! Imao je paralelnu vezu, a ja to nisam znala. Ja sam to preživela, pa kažem sad i drugim devojkama, ako i raskinete sa momkom, ma ko ga šiša" rekla je kroz osmijeh loto djevojka u emisiji "Magazin In".

Na pitanje voditeljke Sanje Marinković da pojasni tu situaciju, ona je dodala:

"Verovatno mu nisam bila dovoljno dobra... ili sam bila previše dobra pa nije mogao sa mnom, i morao je da me ostavi" rekla je Mančićeva, prenosi "Telegraf".

