Švajcarski milioner naziva hotel po Lepoj Breni?

Pjevačica Lepa Brena godinama je velika inspiracija milioneru porijeklom iz Srbije, koji posljednjih 80 godina živi u Švajcarskoj i koji joj je predložio da mu ustupi pravo da hotelski kompleks nazove po njoj, prenosi "Kurir".

Prema daljim navodima, gradnja hotela bi trebalo uskoro i da počne na posjedu na njegovoj dedovini s majčine strane u Perastu.

Objekat će, prema pisanjima pomenutog lista, kompletno biti uređen po svjetskom standardu, jer ovaj moćnik ne žali novac samo da bi sve izgledalo sjajno i bajno, dok će enterijer biti oplemenjen fotografijama, garderobom i detaljima iz života i rada Lepe Brene, a u kompletno opremanje objekta za turiste uložiće čak tri miliona evra. Na svakom spratu u hodnicima će biti pjevačicine fotografije, dok će se u liftu, spa-centru i holu puštati samo njena muzika.

Hotel će imati šest zvjezdica, a Brena će dobiti svoj luksuzni apartman pod nazivom "Brenin kutakt" od čak 100 kvadrata iz kog će se prostirati pogled na ovaj deo zaliva.

Navodi se i da je pomenuti milioner čak i svoju pokojnu suprugu zvao "moja Lepa Brena", te je iz ljubavi prema njoj, ali i poštovanja prema liku i djelu Lepe Brene, on odlučio da milione uloži u hotel u kom će i on sam uživati do kraja života, piše "Kurir".

Pjevačica se trenutno nalazi u Crnoj Gori gdje ljetuje sa suprugom Bobom Živojinovićem, a ovim povodom se nije oglašavala za medije.