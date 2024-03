Švarceneger hitno operisan

​Arnold Švarceneger otkrio je da mu je prošle nedjelje ugrađen pejsmejker, nakon što su mu ožiljci od prethodnih operacija izazvali nepravilan rad srca.

"Prošlog ponedjeljka sam imao operaciju da postanem malo više mašina: dobio sam pejsmejker. Do petka sam već bio na velikom ekološkom događaju sa svojom prijateljicom i koleginicom Džejn Fondom. Niko nikada ne bi pomislio da sam nedjelju započeo operacijom", rekao je sedamdesetšestogodišnji glumac u svom podkastu "Arnold's Pump Club".

Bivši guverner Kalifornije podvrgnut je proceduri po savjetu svojih ljekara koji su rekli da su njegove tri prethodne operacije srca uticale na njegovo tijelo.

"Takođe su me savjetovali da je vrijeme da se uradi ova intervencija, jer je neki ožiljak od moje prethodne operacije izazvao nepravilne otkucaje srca. To je život sa genetskim problemom srca", objasnio je on.

Još je rekao:

"Isti zdravstveni problem ubio je moju majku i baku. Još uvijek sam ovde zbog medicinskih inovacija, jako sam odgovoran i odlučan u tome da vodim računa i slušam svoje ljekare", poručio je Švarceneger.

Takođe je otkrio da to znači da će morati da se odmori od treninga i teretane.

"Moram da kažem, to što vam ovo govorim protivi se načinu na koji sam odrastao u Austriji, gdje niko - nikada - ne govori o zdravstvenim problemima. Sve što se tiče zdravstvene zaštite zadržite za sebe. Ali dobio sam toliko poruka i mejlova od ljudi koji su rođeni sa bikuspidnim aortnim zaliskom, poput mene, koji su mi rekli da im je priča o mojim operacijama srčanih zaliska dala hrabrost i nadu da se izbore sa svojim. Znam da transparentnost pomaže ljudima, šta mogu da uradim", rekao je poznati glumac koji je prethodno imao tri operacije na srcu, prenosi "b92".

