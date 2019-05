Svi smo pogrešno izgovarali ime popularne pjevačice

Ako ste mislili da ste do sada njeno ime izgovarali pravilno, prevarili ste se.

Pjevačica Rijana je u video-snimku britanskog izdanja Voga izgovorila svoje ime onako kako mi to ne činimo, što je izazvalo burnu reakciju njenih fanova.

Zapravo, oni su sve vrijeme pogrešno izgovarali njeno ime. Svjetski poznata pjevačica je pozdravila pratioce britanskog Voga u video-snimku i rekla:

"Zdravo, britanski Vog. RiEna ovdje", izgovorila je pjevačica, na šta su fanovi reagovali:

"Dakle, mi smo sve ovo vrijeme pogrešno izgovarali Rijanino ime?"

"Super mi je kako smo kolektivno govorili njeno ime"."Baš se ljutim na sve nas što smo sve ovo vrijeme pogrešno izgovarali njeno ime."

"Oprosti, kraljice!"

"Ja čak znam kako se izgovara njeno ime, ali ga svejedno 60 odsto vremena pogrešno govorim", bili su samo neki od komentara.

Najviše su se javljali Amerikanci, koji Rijanino ime najčešće izgovaraju tim drugim, čini se pogrešnim, izgovorom.

"Zato se preselila u London, samo mi pravilno govorimo njeno ime", zaključili su Britanci, prenosi "B92".

