Svjedok pričao o incidentu između Tošića i Vranješa

O incidentu između Ognjena Vranješa i Duška Tošića, koji se dogodio u noći između subote i nedjelje na jednom beogradskom splavu, i dalje se priča. Na površinu isplivavaju novi detalji, a pojavljuju se i svjedoci tog događaja. Jedan od njih je i voditelj Milan Milošević.

Tu noć je, podsjetimo, fudbaler Čukaričkog nasrnuo na sportskog menadžera, izvrijeđao ga i pozvao da izađe napolje da se obračunaju jedan na jedan. Sve to je video upravo voditelj.

"Video sam frku između Duška i Ognjena, ali sam samo sačekao da prođem i odem do svog auta. Ja ne želim da se mešam" potvrdio je Milan kad su ga pozvali za izjavu ono o čemu je "Kurir" ekskluzivno pisao u jučerašnjem broju.

Kontaktirali su i Ognjena Vranješa, koji nije htio da priča o ovom incidentu.

"Ne želim to da komentarišem" kratko je rekao fudbaler.

Inače, kako smo saznali, incident između Vranješa i Tošića dogodio se pola sata nakon što je Milošević došao na splav.

On je tu produžio provod nakon što je bio na nastupu Dare Bubamare u jednom beogradskom restoranu. Bio je s prijateljima, njih petoro je došlo i smjestili su se odmah do Tošićevog stola. Voditelj, saznajemo, nije primjetio u kom trenutku je Ognjen prišao Dušku, ali jeste kad je došlo do komešanja. Vidio je incident kao i svi ostali, ali teško da je mogao da čuje kakve su sve riječi jedan drugome izgovorili jer je bila preglasna muzika.

I drugi gosti na splavu su gledali u Ognjenovom i Duškovom pravcu. Pojedini su čak i izašli napolje, a to su nešto kasnije učinili i Vranješ i Aleksandar Prijović, koji se umiješao u frku i nazivao Tošića pogrdnim imenima. Duško je ostao da sjedi na splavu. Tada je otišao i Milošević.

Podsjetimo, kao što je "Kurir" objavio, između sportista je te noći bilo veoma napeto. Vranješ je prišao Dušku, unio mu se u lice, verbalno ga napao i pozvao ga da izađe napolje.

Rekao mu je: "Kada umiješ da pretiš batinašima, izađi napolje." Tada je prišao i Prijović, koji je s Duškom odranije u sukobu, čak su se i pobili prošle godine, i rekao Ognjenu da s Duškom izađe ispred splava i tamo se obračuna s njim.

Skočilo je i obezbjeđenje kako bi spriječilo da dođe do tuče.