Tajra Benks priznala: Operisala sam nos

Nekadašnja top manekenka, sada voditeljka i jedan od promotera pokreta "Time Is Up", Tajra Benks priznala je da je početkom karijere operisala nos. To je bila prva i jedina inetervencija koju je imala, a koju je dvije decenije krila.

Tajra, koja je često na listama najlepših žena svijeta, kaže da je morala da svoju operaciju čuva kao tajnu jer nije bila spremna da je ljudi, posebno žene, osuđuju.

"Prirodna ljepota nije moguća, nije realna i stvarna. To je iluzija. Rijetke žene je poseduju i onda najčešće osuđuju one koji nešto popravljaju na sebi. Ja ne vidim ništa tako strašno i loše u tome. Prirodna nije darežljiva prema svima", rekla je za "People" priznajući da sada uživa u pisanju knjige "Perfect Is Boring".

Ova knjiga biće zapravo njeni memoari, a u pisanju joj aktivno pomaže njena majka.

Četrdesetčetvorogodišnja ljepotica priznala je da je morala da operiše nos i zbog devijacije, ali i iz estetskih razloga.

"Nisam mogla lijepo da dišem, ljekari su preporučili struganje nosne kosti, ali smo tome dodali i estetski momenat. Imam odgovornost da kažem i da sam često nosila ekstenzije. Moja kosa je užasna i zato sam bila primorana da sakrijem nedostatke", prenio je B92.

Tajra je poručila svim ženama da ako su zadovoljne sobom i nemaju problema sa sampouzdanjem onda nikada ne treba da se mijenjaju. Ali, ako osjećaju nesigurnosti u svakodnevnom životu, treba da porade na nedostacima koji im narušavaju mir.

"Najvažnije da iskreno sa sobom porazgovarate o svom izgledu. Postoje i privremeni i trajni trikovi kojima možete da učinite da bolje izgledate. Sve zavisi šta želite. U tome nema potrebe da vas iko osuđuje", poručila je u razgovoru za američki magazin manekenka i novopečena spisateljica.