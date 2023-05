Tamara Milutinović: Priželjkivala sam devojčicu

Nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“ Tamara Milutinović svom izabraniku izgovorila je nedavno sudbonosno „da“ na svoj rođendan 25. aprila, a venčanje je po želji mladenaca održano u krugu najbližih članova porodice na bajkovitom salašu pjevačice Nataše Bekvalac.

Iako u javnosti deluje da se sve brzo odigralo, pjevačica je istakla da to zapravo nije tako, a u jednom trenutku se jedva suzdržala da ne zaplače.

"Iako deluje da je sve išlo brzo, zapravo nije tako. Mi smo već dugo zajedno, nisam želela da svoj privatni život serviram na tacni jer šta bi onda ostalo za mene? Dugo smo radili i na potomstvu, a priželjkivala sam devojčicu", rekla je pjevačica koja se suzdržavala kada su joj tokom gostovanja u emisiji „Zvezde Granda – Specijal“ pustili emotivni video u kome je prikazana ljubavna priča Tamare i njenog supruga.

Na pitanje voditelja da li razmišlja u kom će se pravcu nadalje odvijati njena karijera nakon porođaja, Tamara je odgovorila:

"Definitivno, ne želim da odustanem od muzike jer to je moja prva ljubav. Dopada mi se što se moj suprug slaže da zauvek ostanem u muzici jer on smatra da sam rođena za to. Mislim da je najbitnije da imaš partnera koji će da te podržava u svemu. Danas je to veoma teško, mislila sam da nikada neću sresti nekoga ko će hteti da me upozna onakvu kakva ja zaista jesam", objasnila je Tamara, pa nastavila:

"Osećam da sada želim sve i da grizem. Želim da gostujem u emisijama, želim da snimim spot, pa da izbacim pesmu kada se beba rodi, ali znam kakva sam osoba i da ću želeti svaki trenutak da provedem sa ćerkom i da ispratim svaki njen dan i pokret. Šta će biti sutra, ne znam".

Podsjetimo, iako je pjevačica blistala tokom najsrećnijeg dana njenog života, otac je ipak uspeio da je duboko gane poklonom i porukom koju joj je uputio.

Naime, Tamara je dobila prelepu ogrlicu uz dirljive reči.

"Nikada ne zaboravi da te volim. Nadam se da veruješ u sebe onoliko koliko ja verujem u tebe. Kad te život pokuša srušiti, ovaj stari lav uvek će ti čuvati leđa. Ne mogu obećati da ću biti ovde do kraja tvog života, ali mogu obećati da ću te voleti do kraja svog. Ponosan sam što sam tvoj otac. Voli te tata", glasi poruka Tamarinog tate koja je rasplakala pjevačicu.

"Umreću. Steno moja!", poručila je Milutinovićeva uz emotikon koji plače.

(GrandTV)