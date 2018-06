Tanja Bošković: Žalim što nisam imala dar za udaju

Tanja Bošković je rođena u Beogradu, a odrasla je u Aranđelovcu.

Nakon završenog školovanja usledila je blistava karijera, a upornošću i napornim radom izborila se za svoju reputaciju na glumačkoj sceni. Međutim, jedno joj nikako nije išlo za rukom.

Kako sama kaže – nije imala sreće u ljubavi.

“Nekad sam jako patila što su me frajeri ostavljali brzo, bez objašnjenja. Mislila sam da sam dosadna i najgora na svetu kad me niko ne voli. U stvari nisu me voleli onako kako sam očekivala: bezuslovno i do kraja života”, objasnila je glumica jednom prilikom.

“U partnerskoj ljubavi imam slabo iskustva. Ja sam zaista zaljubljena u pozorište. Jednom kad sam prosila jednog od svojih momaka, odbio me je rečima da sam ja udata za pozorište i da i ne pokušavam da se udajem. Dobro sam ga shvatila i iz toga izvukla naravoučenije. Nisam se mnogo ni petljala s tim. Celo svoje srce, svu svoju emocionalnost mogla sam da zaposlim u pozorištu i na filmu, i više mi ništa drugo nije bilo ni potrebno”, ispričala je Tanja u jednom intervjuu.

Uvijek je iskreno priznavala da samo za jednim pati.

“Meni je žao što nisam uspela da bivam udata. Prosto mi nije Bog dao taj dar, dao mi je druge darove. Na tome sam beskrajno zahvalna. A ovo nisam umela”, bila je iskrena Tanja.

Tanja iz veze sa rediteljem Dejanom Karaklajićem ima sina Đorđa i kćerku Lanu.

Devedesetih godina mnogo se pisalo o njenom napuštanju popularne serije “Srećni ljudi”, gdje je tumačila jednu od glavnih uloga – lik Lole Golubović. Naime, Tanja je odlučila da napusti seriju zbog malog honorara. Ona se čak i požalila svom partneru iz serije Desimiru Stanojeviću da joj dok ode do pijace inflacija “pojede” cijeli honorar.

(Kurir.rs)