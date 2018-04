Tanja Bošković želi da se zamonaši

Poznata glumica otkrila je da ima jaku želju da postane monahinja, navodeći da je u vjeri pronašla duhovni mir, što je iznenadilo mnoge, dok je o religiji i ranije u više navrata govorila i dala naznake da bi moglo da dođe do ovog koraka.

"Srećnom me čine posete manastirima i razgovori sa monasima. Volela bih da se zamonašim", otkrila je Tanja Bošković za "Gloriju", koja će uskoro proslaviti 65. rođendan.

Ona je mnogo puta do sad isticala koliko joj je važna duhovnost.

"Kada sam bila mlađa imala sam mnogo snage i malo mudrosti. Onda sam u jednom trenutku najdublje pogledala u Boga i uspostavila živi odnos s njim, tada sam počela da promišljam svet oko sebe. Mislim da je to taj trenutak, a kada nije to, onda je život. Ne znam kada on nailazi, nekada u talasima, drugi put veoma snažno i burno, a ponekad vam se potkrade i ne znate kakvi ste dok se jednog jutra ne probudite i shvatite da vas je Bog pomilovao po glavi", istakla je svojevremeno.