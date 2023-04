Tanja Jovićević zbog ljubavi postala beskućnik?

​Rok grupa "Oktobar 1864" jedan je od simbola rok scene osamdesetih godina prošlog vijeka.

Interesantno je da su članovi grupe imali potpuno drugačije sudbine. Željko Mitrović danas je jedan od najbogatijih ljudi u zemlji, dok pjevačica Tanja Jovićević godinama živi na ivici egzistencije.

Naime, pjevačica koja važila za jedan od najmoćnijih rok vokala kod nas, svoj životni put nazvala je golgotom. Kako je rekla, ni njena porodica nije bila mjesto u kome je nailazila na podršku i razumijevanje.

"Ja sam jedinica, a ta rodbina, uvek sam bila crna ovca, bez dokaza sam osuđivana i bila sam na točkovima dok je život išao pored mene. Moj otac je poklonio stan mojoj sestri od tetke, ali sam tada ostala bez doma, ne beskućnik, nego bez doma. Nisam imala ni pasoš, da bih putovala negde. On je bio jako bolestan, a razveli su se kad sam ja imala 13 godina, a sve su to krili od mene. Da sam mogla da uzmem neki deo toga, ne bih mogla. Nastavlja se život na točkovima, a ja sam više bila muško nego žensko, jer sam stalno radila. Stalno me je osuđivao što nije kod mene u bendu, ali prosto, mi smo kolege i nema šanse, izbegavala sam to. Tri godine smo mi ćutali, mislim nije patetika, ali ja se vratim sa turneje i zateknem ćutanje, odbijanje svega. Meni majka umire na rukama, eksplodiralo joj je srce. Da mi je neko dao bilo kakav savet, nemoj tim putem, nego meni niko nije ništa rekao. Kad je mama umrla, jedne zime, bila sam očajna i ostala sam sama. Rodbina se razbežala, kao da sam neki čudak. Desila se neka misterija u njihovim glavama, oni kažu, se*s, droga i rokenrol, a ja od toga ništa nisam konzumirala", ispričala je Tanja.

Još dodatnih problema nastalo nakon što joj je dugove napravila prijateljica kojoj je željela da pomogne. Zbog cijele situacije ostala je i bez stana koji je morala da proda.

"Srećem jednu svoju poznanicu, oskudno obučenu sa troje dece, izašla je iz sigurne kuće. Kliknulo mi je, rekla sam joj da dođe da živi kod mene, deca su bila mala. Kad je došla u moj stan bila je totalno istraumirana. Preživela je pakao, a tada kreće moj privatni pakao. Stižu računi, ja u bendu, šaljem novac, ali se ništa ne dešava. Na kraju svega se ispostavi da je dug ogroman. Na kraju ne znam gde je novac završio, nije bilo ni novca ni jednog računa. Ona je sve vreme imala roditelje koji su je zvali da dođe, a ona je meni rekla da ih nema. Advokatica me savetuje da prodam stan ispod cene na aukciji. Zahvalna sam joj, jer mi je pomogla kad su mi izvršitelji kucali na vrata. Smognem snage da nastavim dalje", kazala je svojevremeno za Star.

Zbog dečka koji je upao u kriminalne poslove, Tanja je imala priliku da vidi i tu stranu života.

"Ja sam imala još jednu polovinu stana koji nije bio proknjižen, pa pošto je on upao u neke dugove, odnosno zajedno smo, ja stvarno nisam znala šta se dešava. On je završio u zatvoru, ali ja, naravno, nikada nikog ne bih ostavila na cedilu. Ja nisam videla dinara od te neke njegove aktivnosti, ali okej, i to sam ispoštovala, išla sam u posete. Najgore je kada vam se rade stvari iza leđa, a vi nemate pojma. Videla sam i tu zatvorsku priču, ali mi je žao što sam to videla."

Jedan od načina da popravi svoju finansijsku situaciju bio je privatan biznis koji je otpočela 2017. godine, ali ostala je prevarena.

"Moji privatni problemi su nastali još pre pet godina, to zaista nije ništa novo. Ušla sam u jedan prilično rizičan biznis plan, ništa nisam znala o tome… Uložila sam sve što sam imala, jer sam zaista mislila da tako treba. Nisam bila ispoštovana, radi se o jednoj vrsti izdaje. Ostala sam bez stana svoje mame, živela sam kao podstanar i mnogi ljudi koji nisu morali, pomogli su mi. Ono što je ružno od novinara koji su saznali, nije bitno ko je dao izjavu… Ljudi sa kojima se ja družim nikada neće govoriti izraze kao što 'potucam se, nemam šta da radim, na ulici sam'. Ja to zaista nikada ne bih rekla, jer to prvo nije istina", ispričala je Tanja.

Još jedan posao joj je propao zbog pandemije korona virusom, a nakon toga Tanja je željela da se zamonaši.

"Ja sam donela odluku da ne iz razočaranja ili očajanja, već da odem u manastir, to je zaista bila odluka, zato što sam pre ovog ludila koje je počelo svima da se desilo, dobila ponudu da odem na brod, na kruzer koji bi mi 'kupio vreme' još godinu dana, i od toga je mogao i da se kupi stan, da se uradi šta god… Međutim, ugovor je propao, dva ugovora su bili u pitanju. Kada poslovni ugovori, koji su mogli da me izvuku iz takve situacije, zbog nečega što ne možete da promenite propadnu, onda zaista vi nemate kud. Istina je pola-pola. Istina je da imam rešenja, ali sam želela da se odmorim i da stupim u kontakt s ljudima koji mogu da mi pomognu, ali znate šta, treba nešto raditi… Ono nisu moje reči, ja se nikada tako ne bih obratila javnosti, pa sve i da je tako - zahvalna sam onima koji su mi se trenutno našli pri ruci, situacija ide ka rešenju."

Rješenje je vidjela u ulasku u rijaliti, ali ni to nije riješilo njen stambeni problem.

"U tom trenutku nisam imala posao, privatni život mi se raspao, bila sam u totalnom haosu, zazvonio je telefon i ja sam bez razmišljanja rekla da i ostala sam devet meseci. Otišla sam tamo jer sam na to gledala kao na izuzetnu poslovnu ponudu. Rijaliti shvatam onako kako to treba da bude: da kada osobe sa određenom biografijom pozovete u jedan televizijski šou oni reaguju na situaciju koja im se dogodi onako kako bi reagovali u privatnom životu. Tako sam se i ponašala. Kada me sretnu sad ljudi na ulici, zahvaljuju mi se jer sam bila svoja i odbranila sam boje svoje muzike. Mislila sam da ću moći da promovišem malo više neku drugu stranu reke, ali dobro. Ako se pomoću tog rijalitija saznalo da sam i dalje tu, da radim, da stvaram, da pevam, meni je to dovoljno. To je sud javnosti i svako odgovara za svoje postupke. Meni nije padalo na pamet da pred tim sudom uradim nešto nepimereno", ispričala je Jovićevićeva.

Novac je uložila i u tekstilnu industriju, ali ni ovaj posao joj nije uspio.

"Bilo je to jedno nesretno ulaganje. Kad sam izašla iz Zadruge 1, htela sam da uložim u neki posao, da se odmaram. Bila je u pitanju neka tekstilna industrija, ali propao je novac i posao. Nikada nisam izgubila veru u ljude, jer je bio loš tajming. Nadam se da ću dobiti priliku u muzičkoj industriji. Meni ovo ništa nije strano", zaključila je nekadašnja rok zvijezda, koja sada živi u pansionu na Ibarskoj magistrali, koji joj plaća njen prijatelj Željko Mitrović:

"Šta da vam kažem. Od kada sam izašla iz rijalitija, smeštena sam u jednom pansionu na Ibarskoj magistrali, koji mi plaća produkcija Zadruge, odnosno moj drug Željko Mitrović. Tu sam dok ne rešim stambeno pitanje. Tu sam jer neman gde da idem. Zvao me je i Bane Dokić i ponudio mi smeštaj, ali meni ne treba smeštaj na noć ili dve, meni treba trajno stambeno rešenje. I sama ne znam ni gde ću ni šta ću, razumite me, nije mi lako", zabrinuto je rekla Tanja za Star.

Podsjetimo, grupu "Oktobar 1864" osnovao je Goran Tomanović, a Tanja je otpjevala neke od njihovih najvećih hitova poptu "Nađi me", "Carte blanche", "Crni ples"…