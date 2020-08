Tanja Savić: Dušan pričao deci da želim da umru od korone

Pjevačica Tanja Savić prijavila je muža Dušana Jovančevića za otmicu dece, ali i da joj je uzeo novac, a u policiji je navodno ispričala da je Jovančević huškao djecu protiv nje, dok su bili u Srbiji.

On je nahuškao djecu protiv mene. Govorio im je: "Eto, sakrila je vaše pasoše. Eto, takva je ona majka, želi da ostanete u Srbiji i da umrete od korone", pričala je pjevačica nadležnim organima, tvrdi Blic.

"A onda su moji sinovi njega slušali i govorili mi: "Mrzimo te, vrati tati pasoše", ispričala je Tanja u policiji.

Jovančević je u aprilu, bez pjevačicinog znanja, odveo djecu u Australiju, nakon čega ih Tanja nije vidjela. Ona je ispričala i da mu nije prvi put da je odvoji od naslednka, te smatra da muškarac koji to uradi zna da na taj način ženu "ima u kandžama".

"Jako sam se plašila da on to ne uradi. Ono čega se bojite, to može da vam se dogodi. On je meni jednom to uradio, ja ga nisam prijavila, trčala sam za decom. Tako će on imati vas u kandžama. Ovo je bio drugi i poslednji put, ovakve stvari ne praštam", rekla je Tanja u emisiji "Glamur" i dodala:

"Došlo je do toga tako što je došlo do svađa. Postojao je dogovor da deca budu malo kod njega, malo kod mene. To mi je bilo jako čudno, osetila sam da se sprema nešto. Imam mnogo toga da kažem, ali zbog sebe ne želim da iznosim sve u javnost. Mnogo puta sam ga pokrivala misleći da će se vratiti sa decom, ali to nije ispunjeno."