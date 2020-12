Tanja Savić demantovala da se pomirila sa mužem

Pjevačica Tanja Savić oglasila je na Instagramu i demantovala da se pomirala sa suprugom Dušanom Jovančevićem.

Ona je u lajv uključenju na Instagramu navela da se nije čula s djecom dva dana, prenosi "Telegraf".

"Ja sam odlučila šta ću sa svojim životom. Volim koga volim, volim onog ko me zaslužuje, ko me poštuje. Onaj ko me ne zaslužuje, apsolutno nemam šta s njim da pričam, pa makar to bio ko mi je rođen. Ja sam poštovala do te granice gde sam mislila da je to zaista tako, da me neko voli, poštuje", rekla je Tanja i nastavila:

"Međutim, taj neko je dokazao svojim delima, ne rečima, nego delima, da jednostavno ja toj osobi ništa ne značim u životu. Što bih ja ostajala u takvoj nekoj vezi, ili uopšte da li je to poslovna veza ili ljubavna veza, kako god. Nisam ja luda, ljudi. Savetujem sve devojke danas, nemojte to da trpite. Osoba koja bi trpela takve stvari... Dobro, ja imam decu u ovom slučaju sa tim čovekom, ali ja tog čoveka, kakav god da je, ipak moram da poštujem zbog moje dece. Ali je moja odluka da li ću ja da živim ili da neću da živim s njim. Ja sam rekla, ja to neću da trpim", rekla je Tanja i dodala:

"Nismo se pomirili, ljudi. Kako možemo da se pomirimo. Čovek je dva dana ovakav, dva dana onakav. Sud će doneti odluku, ako ne možemo da se dogovorimo kao civilizovani ljudi. Ja moram da se čujem s njim, deca su moja kod njega. On je otac moje dece. Sa decom se nisam čula dva dana. Tražila sam da ih čujem, ali gospodin nije bio tu. Na fiksni se nisu javili", navela je pjevačica.