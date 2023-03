Tanja Savić otkrila da li je zaljubljena

Pjevačica Tanja Savić otkrila je mnoge detalje o svom privatnom i ljubavnom životu.

Pjevačica je istakla i da je njena najveća mana kašnjenje, ali da se ipak ne izvlači na račun djece.

"Obično je to 10-15 minuta, ali danas sam baš pretjerala, dešava mi se i to. Ne mogu da se vadim na decu, ali frizer, beogradska gužva, djeca, obaveze", rekla je, pa otkrila da redovno trenira, ali nekada ne može da odoli nezdravoj hrani.

"Volim da treniram. Teško me je natjerati, ali kada vidim rezultate, poslije me grize savjest ako izostanem. To važi i za hranu, uglavnom prekršim ishranu nekim testom, masnom hranom, čokoladicama. Nisam baš striktna u tome", istakla je.

Na svom Instagram nalogu među pratiocima i dalje nema imena koleginice Ane Nikolić, pa je pjevačica sada otkrila da li su i dalje u svađi.

"Ako je praćenje na Instagramu toliko mjerodavno, onda sam sa mnogima u ratu. Pratim uglavnom neke psihologe i stranice o modi, tako da to nije mjerodavno. Ne znam da li je ona ljuta na mene, ja sam samo, kao prijatelj, dobronamjerno sve pričala", priznala je Savićeva, koja je nedavno pričala da joj je žao Ane, pa od prijatelja sa estrade izdvojila Janu.

Tanja je otkrila da ima tajnog obožavaoca od kojeg je dobila poklon, a medijima je zapao za oko i skupocjen nakit koji je pjevačica imala na sebi. "Ova ogrlica i ove minđuše imaju veliku simboliku i baš su mi važne. Može se reći da je moje srce zarobljeno. Osvojio je i on mene i ja njega", rekla je ona za Blic.