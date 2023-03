Tanja Savić raskinula sa 11 godina mlađim dečkom

Pjevačica Tanja Savić navodno je raskinula vezu sa 11 godina mlađim dečkom Muhamedom, koji se zbog nje iz Amerike preselio u Beograd.

Naime, do svađe među njima je došlo navodno jer su mediji saznali njegov identitet, što Muhamed nikako nije želio.

"Tanjin dečko smatra da je ona ispričala za njihovu vezu nekome ko joj baš i nije blizak, što mu je donijelo probleme. On nikako nije želio da njegovo ime dospije u medije. Kad se saznalo za njih, mnogi iz njegovog okruženja su mu rekli da je bolje da na tu priču stavi tačku. Njegovoj porodici smeta to što je ona razvedena i starija od njega, ali i to što je u javnosti prisutna najviše zbog svojih ljubavnih afera i prepucavanja s bivšim suprugom", kaže izvor.

"Kad je vidio šta ljudi komentarišu na društvenim mrežama baš se razočarao. Zbog svega toga, sad su u baš zategnutim odnosima. Ljut je i zbunjen zbog svega. Da li će uspjeti da prevaziđu tu krizu, vidjećemo. Tanji je sve ovo teško palo, tužna je već nekoliko dana. Iako je očekivala da će ljudi lijepo prihvatiti njenu vezu, ona je naišla na osudu sa svih strana, pa i od svoje porodice. Trenutno nisu u kontaktu, a on planira da se početkom aprila vrati u Ameriku", završava izvor.

Inače, nedavno je pjevačica priznala medijima da je neko osvojio njeno srce, te da od njega dobija skupocjene poklone i istim se hvali na sva usta.

"Ova ogrlica i ove minđuše imaju veliku simboliku i baš su mi važne. Može se reći da je moje srce zarobljeno. Osvojio je i on mene i ja njega. Ne bih voljela da se o meni i mom emotivnom partneru priča javno", rekla je Tanja Savić.

Ovim povodom oglasio se i Dušan, koji je ostao zatečen informacijama o bivšoj ženi.

"Jadna moja djeca ko im je majka. Toliko mogu da vam kažem i ni riječ više. Sve vam je jasno", rekao je on.

Novu pjevačicinu ljubav navodno ne podržava ni njena majka Živana Savić, koja se takođe oglasila povodom ove vijesti:

"Briga me i za Tanju i za njenog dečka. Ne morate tim povodom više da me zovete. Nemam šta da vam kažem. Takve stvari me ne zanimaju. Imam ja preča posla. Šta me briga da li se i s kim zabavlja moja kćerka", rekla je Živana, koja je bila neraspoložena kada se javila na telefon.

Podsjetimo, Tanja je prošla kroz pravu golgotu kada je njen suprug Dušan Jovančević odveo njihove sinove u Austrasliju bez pjevačicinog znanja. Ona je na kraju uspjela da ih dovede u Srbiju i sada žive sa njom u Smedrevu.

Pjevačicu su tada i povezivali sa Draškom Stanivukovićem, piše Kurir.