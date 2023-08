Tanja Savić se seli sa Muhamedom u Ameriku?

O ljubavi folk zvijezde Tanje Savić i njenog 11 godina mlađeg dečka Muhameda Mukija Bešića ne prestaje da se priča.

Dosta se spekuliše o njihovim počečima, budućnosti, a sada se pojavila informacija da će novopečeni par navodno da se odseli i za Ameriku.

Naime, kako Kurir saznaje, iz Srbije planiraju da se odsele nakon Tanjinog definitivnog razvoda od Dušana Jovančevića.

"Tanji je sad laknulo što je svima otkrila da uživa u ljubavi s Mukijem. Ona još nije htela da otkriva da su se verili, ali šta je, tu je. Objavila je njihove prve zajedničke fotke, ali zaboravila je da sakrije ruku s dijamantskim prstenom. Sama je pogrešila, ali ne kaje se ni zbog čega. Kako je i sama napisala na Instagramu: "U nekom trenutku u životu neko će vas voleti više nego što ste očekivali. Budite strpljivi i naučite da čekate, jer ponekad strašljiva osoba dobije najlepšu ljubavnu priču". Jasno je svima da tu govori o njihovoj ljubavi. Ipak, Tanja je svesna da joj po povratku iz Egipta sledi jedan baš mučan period, a to je razvod od Dušana. Iako je zahtev podnela još 2020. godine i to je trebalo da se reši još odavno, i dalje sve stoji u mestu. Dušan je taj koji sve koči i hoće maksimalno da joj oteža. Ne verujem da će se to baš tako lako rešiti, a koliko će trajati, to niko ne zna. Jedno je sigurno: čim se bude zvanično razvela, udaće se za Muhameda", priča izvor i nastavlja:

"Muki insistira na tome da se nakon venčanja odsele za SAD. Njemu je tamo baza, godinama živi i radi u Americi i tamo je svoj na svome. On ne želi da s Tanjom ima brak na daljinu. Objasnio joj je i da bi tamo njeni sinovi mogli da nastave školovanje i da bi to bilo najbolje za sve. Tanji se ta ideja sviđa, ali svesna je da bi to značilo i kraj njene karijere. To joj se već jednom desilo kad se preselila u Australiju. Jedva je uspela da se koliko-toliko vrati na scenu u poslednjih nekoliko godina, ali ovo bi je ukanalilo. Ni sama ne zna šta da radi, još uvek vaga", dodaje izvor.

(Telegraf)