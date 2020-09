Tanji Savić muž prijeti objavom intimnih snimaka

Pjevačica Tanja Savić otkako joj je suprug Dušan Jovančević oteo djecu i odveo u Australiju, proživljava pravi pakao, a nedavno se suočila i sa novim problemima.

Ona strahuje da će njen suprug ostvariti prijetnje i objaviti njihove intimne snimke, koje čuva u telefonu.

"Dušanu je teško palo to što više ne može da kontroliše Tanju i da je konačno prestala da ćuti o svemu lošem što joj je radio. Ni pod razno nije očekivao da će ga javno raskrinkati posle devet godina braka. Kako je sve do tada on bio taj koji određuje šta će i kada govoriti za javnost, osetio se ugroženo kao nikad u životu, razbesneo se i dosetio se da Tanju može da zaustavi jedino ako joj zapreti javnim poniženjem pred sinovima i porodicom", kaže izvor i otkriva da je Jovančević, nakon što je Tanja iznijela u javnost sve detalje njihovog odnosa, supruzi zaprijetio privatnim snimcima nastalim još na početku braka.

"Bila je mlada kada je pristala na Dušanove seksualne igrice, iako nikada nije bila taj tip devojke. Neki snimci su nastali pre nego što su dobili decu, a neki nešto kasnije. Nikada nije bila gore nego sada, a savete nekolicine prijatelja da se obrati policiji ne sluša. Veruje da bi time još više razbesnela muža i da će iz osvete uništiti živote njihovih sinova. Ako se ikada desi da on objavi snimke, Tanja to neće preživeti", zaključuje pjevačicin prijatelj, prenijeli su srpski mediji.