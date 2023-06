Tanji Savić pozlilo na nastupu

Tanja Savić oduvek je bila predana poslu, čak i kada se nije osjećala dobro, nije željela da razočara svoju publiku, iako je jedva stajala na nogama.

Tanja je sada otkrila da joj je jednom prilikom bilo toliko loše da je tokom nastupa morala da interveniše hitna pomoć.

"To mi se desilo prošle godine. Baš sam bila bolesna, išla sa infuzije na infuziju. Jedan nastup u Budvi nisam mogla da odradim do kraja. Prekinula sam ga 15 minuta ranije, inače bih pala. Onda je i hitna došla u hotel, pa infuzije i svašta nešto. Nije nama lako, ono što mi (pevači) radimo, ne može svako. Ispred kamera je sve super, bajno i sjajno, a šta je iza kamera samo mi znamo. To su sati i sati putovanja, nekada i dani, pa prilagođavanju na drugu klimu", kaže Tanja.

Tanja je, pored uspješne pjevačice, posvećena majka. Kako ističe, trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa njima, te je tokom radnih dana fokusirana samo na svoje sinove, a sada je otkrila kako oni reaguju na njenu muziku, piše Kurir.

"Na novije pesme korektno, a kada čuju "Zlatnik", kažu: "Mama, kakva ti je ovo starinska pesma?", a ja im kažem da jeste starinska, ali da će se baš ona slušati i kada budu imali 30 godina. Oni mene doživljavaju kao mamu, a ne kao pevačicu Tanju Savić", istakla je ona.