Tanju Savić dečko muvao u liftu: Bilo mi je smešno

Pjevačica Tanja Savić održala je nastup u poznatom beogradskom lokalu, a prije samog nastupa progovorila je o sinovima, ali i ispričala detalje šokantnog udvaranja od strane nepozantog muškarca u liftu.

Tanja se prvo požalila na zdravstveno stanje, jer je, kako kaže, već mjesec dana bolesna.

"Brzo se zamaram. Mesec i po dana vučem prehladu. Nije korona, ali očigledno da nešto u vazduhu postoji. Što utiče jako loše na nas, a ovi virusi danas su katastrofa. Deci je na moru bilo prelepo, ja sam dva dana sa njima provela na plaži, sve ostalo u sobi. Spavala, odmarala, na infuzije išla po bolnicama i klinikama", rekla je Tanja.

Pjevačica je rekla da još nije spremila nasljednike za školu.

"Nismo još obavili pripreme za školu, ja to sve ostavim u minut do 12. Katastrofa! Sve je poskupelo, kako je svima tako je i meni", rekla je pjevačica.

Što se tiče ljubavnog života, pevačica je i te kako misterizona, ali je otkrila detalj koji ju je šokirao nedavno.

"Moram da vam priznam, prvi put u mojoj karijeri se desilo da me momak startovao u liftu. Meni je to toliko bilo smešno. Bila sam u šoku. Ulazimo u lift, ja onako dnevna varijanta sa šeširićem. I on meni kaže jesi ti Tanja Savić? Ja kao jesam. On meni ti stvarno divna ja tebe pratim, bla, bla... Ja kao, pa to je divno. Izlati iz lifta i on kreće da izlazi i kao meni hoćeš da mi daš broj, odveo bih te na večeru. Ja u šoku jer mi se tako nešto desilo i zamalo da mu dam broj mog menadžera. Pošto ko god da mi traži broj uvek je oko svirke i krenem da mu dam broj menadžera. Nisam znala šta ću pa sam mu rekla da mi piše na Instagramu", otkrila je Tanja za Telegraf.

