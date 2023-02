Tatjana Jurić rođendan dočekala u avionu

Hrvatskoj voditeljki Tatjani Jurić (41) danas je rođendan. Na Instagramu je otkrila da ga je dočekala na desetak hiljada metara visine.

Tatjana je objavila fotografiju na kojoj sjedi u avionu, a ispred nje se nalazi torta.

"Moj rođendan smo, eto ništa nisam znala, dočekali točno u ponoć, na desetak tisuća metara, upravo u avionu. Pomisao na to da meni tamo negdje gore stiže torta uz Happy Bday, dok dolje otac za ruku drži svoju ispod ruševina preminulu kćer, zastrašujuća je i beskrajno, beskrajno tužna. Bebice koje su ostale bez roditelja, djedovi i bake koji oplakuju svoje unuke, razrušeni životi i sudbine koje i nas same moraju dotaknuti. Tisuće sudbina svakoga dana za koje nikada ni ne doznamo", napisala je voditeljka prisjećajući se zemljotresa koji je pogodio Tursku 6. februara.

Tatjana je otkrila da je otputovala u Maleziju, u Kuala Lumpur, glavni i najveći grad te države.

"Svijet je zastrašujuće mjesto, a to koliko i kako život može biti ohol i udariti, vjerujem, do sada je većina nas već spoznala. Ni sutra nam nije zagarantirano, a kamoli sljedeći rođendan. Hvala našem domaćinu na divnom putovanju u Maleziju i hvala im što su nas, unatoč nacionalnoj tragediji, izgotivili do kraja; pa i, evo, slavili rođendan. Nije vrijeme od slavlja, posve mi je jasno, pa opet - svaki pojedinac stoički na svom radnom mjestu, s osmijehom na licu", napisala je voditeljka, prenosi 24sata.hr.

Tatjana je poručila da će trenutke s putovanja podijeliti kada prođu dani žalosti u Turskoj.