Tea Tairović nikad iskrenije o privatnom životu: "Razočarana sam u ljubav"

Pjevačica Tea Tairović važi za jednu od najuspješnijih izvođača mlađe generacije. Na poslovnom planu samo niže uspjehe, a nedavno je zakazala i solistički koncert u Beogradu.

Kako joj u poslu sve ide kao po loju, medije najviše zanima šta se dešava na ljubavnom planu, obzirom da do sada nismo imali priliku da upoznamo njenog momka.

Tea ističe da je trenutno fokusirana samo na posao, a novinarima je priznala da je razočarana u ljubav.

"Nisam zaljubljena, ja sam razočarana u ljubav i to mi je motivacija za muziku. Ja se zaljubljujem ili odmah ili nikada, ali to se uglavnom završi katastrofa", rekla je ona.

Tea se osvrnula i na njene dosadašnje izbore, pa je priznala zbog čega joj do sada ljubavne veze nisu bile uspješne.

"Zbog tih mojih zaljubljivanja na prvi pogled sam imala i tako loše izbore", priznala je pjevačica.

Prije nekoliko nedjelje ponovo se u medijima pojavila priča da je Tea uhapšena u Švajcarskoj, a ona je oštro demantovala ove navode.

"Volela bih da znam odakle potiču te priče. Osoba sam koja je ispravna po tom pitanju, ako nešto nisam onda nisam prestupnik i kriminalac. Ono što me razočarava je činjenica da neko tokom nastupa mog kolege umesto da uživa, špijunira mene i gleda kako ja stojim. U tom trenutku me je bolela kičma, tako sam stajala kako bih se ispravila, a neko me je slikao i napisao da sam uhapšena. Trebalo je da mi slika i ruke, da se vidi da na njima nema ništa", objasnila je Tairovićeva.

(GrandTV)