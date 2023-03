Tea Tairović progovorila o navodnom hapšenju na nastupu u Švedskoj

Nedavno je kao bomba u medijima odjeknula vijest kako je Tea Tairović uhapšena na jednom nastupu u Švedskoj, kada je ona demantovala te navode, a sada je u jednoj emisiji priznala šta se zaista dogodilo te večeri.

"Nisu me uhapsili, nemoj da se plašiš. Imam problem s leđima i tako sam stajala i neko je to uhvatio i rekao da sam uhapšena. U tom momentu su pored mene stajali pripadnici obezbeđenja. To je bilo u bekstejdžu, nije ni bilo na aerodromu. Bar da je neka lepša slika, pa i ajde", ispirčala je ona u jednoj emisiji.

Ipak na pitanje ko je nervira od voditelja nije želela da odgovori.

"Hoće me nešto s napuštanjem emisija. Sledeća tema kažem kad neću da odgovorim nešto. Ima jedan, ali sam mu zaboravila ime i nije vredan da mu ime spomenem", rekla je pjevačica.

Otkrila je i kako se nosi sa negativnim komentarima koje dobija na mrežama.

"Mislim da se sve to vrti u krug. Red loših komentara, red dobrih. Ne možete da zamislite šta sve ljudi primete… Sad se samo bavim publikom koja mi dolazi na nastupe. Te ljude koji pišu loše komentare nikad nisam videla uživo", rekla je Tea.

(GrandTV)