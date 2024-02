Tejlor Svift na meti kritika

Popularna pjevačica Tejlor Svift našla se na meti kritika jer na koncerte često putuje privatnim avionom, što zagađuje okolinu.

Osim za nastupe, ona privatni avion koristi i kako bi letela na utakmice svog dečka Travisa Kelisija, igrača NLF Kansas City Chiefs.

Tako je prošlog vikenda putovala od Tokija do Las Vegasa, što je let od 12 sati i 8000 kilometara, kako bi mogla biti na Super Boulu.

Zbog tog, ali i brojnih drugih letova, pjevačica je na meti kritika zelenih aktivista na račun količine štetnih emisija CO2, piše BBC.

Navodno je samo ona zaslužna za 138 tona emisija CO2 tokom tri mjeseca i putovanja zbog Kelsa, izračunao je Newsweek.

"To je ekstremno i zagađuje atmosferu. To je jedan od vodećih uzroka klimatske krize koji greje planetu i doprinosi ekstremnim vremenskim prilikama", rekla je za BBC Lea Tomas, autorka knjige "The Intersectional Environmentalist!.

Njeni česti letovi su i u središtu pažnje Džeka Svenijia, studenta koji prati privatne letove bogatih i slavnih. Njemu su ranije na meti bili letovi Elona Maska, a sada prati i računa štetne emisije za koje je zaslužna Tejlor.

Kako navodi BBC, on legalno prati emisije ugljenika pjevačice i drugih slavnih jer su avionske rute javna informacija, pa čak i ako se radi o poznatima i slavnima. Svini informacije o letovima Tejlor Svift objavljuje dan nakon leta, a ne uživo.

Podaci su pokazali da su se brojni letovi podudarali s utakmicama Chiefsa, a prije nekoliko dana otkriveno je i da su mu se javili pravnici Tejlor Svift. Oni su mu prijetili tužbom i tražili da prestane da objavljuje podatke, navodeći da tako ugrožava njenu sigurnost te da je to pitanje "života i smrti".

Brojni letovi pjevačice su bili i tema studije britanske marketinške kuće Yard koja je navodila da je Svift vodeći zagađivač među slavnima u 2022. godini, odnosno da zagađuje 1100 puta više od prosječnog čoveka. Tejlor u korist, ti su podaci bili preuzeti s Twittera i njihova analiza nije verifikovana, jer nije bilo podataka da je Tejlor bila na svakom od tih letova, kao i druge zvijezde u svojima.

Predstavnik za javnost pjevačice potvrdio je za BBC kako ona koristi "nadoknadu", odnosno plaća kako bi kompenzirala zagađenje koje proizvode njeni letovi, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.