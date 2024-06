Tejlor Svift ponovo uletjela buba u usta tokom koncerta (VIDEO)

Par mjeseci nakon što je progutala bubu na koncertu u Čikagu, Tejlor Svift ponovo je imala bliski susret sa insektima, ovoga puta u Londonu.

Tokom izvođenja hita All Too Well, tridesetčetvorogodišnja pjevačica progutala je bubu, zakašljala se i našalila poslije.

“Progutala sam bubu, možete li vi da pjevate?”, našalila se pjevačica sa publikom.

Buba koju je Tejlor Svift progutala nije bila jedini neočekivani gost u Londonu, pošto je njen dečko Trevis Kelsi odlučio da je iznenadi na bini, prenosi RTS.

Better view of Taylor swallowing a bug last night in London#TaylorSwift #LondonTSTheErasTour pic.twitter.com/Vz6I4lUe1n — Taylor Swift Edits (@TSwiftEdits_13) June 24, 2024

