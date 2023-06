Teodora Džehverović o odnosu sa ocem i teškom detinjstvu

Pjevačica Teodora Džehverović veoma je vezana za porodicu, što smo imali priliku da vidimo i u prvoj sezoni "Zadruge", gdje je mlada zvezda učestvovala.

Ipak, u emisijama i na društvenim mrežama najčešće viđamo njenu majku Gordanu, kao i brata Savu, te mnoge zanima u kakvom je odnosu sa ocem i zašto ga krije od javnosti.

"Mnogi me pitaju gde je tata, zato što se moj otac javno ne eksponira. Prosto, čovek nije u tom fazonu, ali mnogi misle da ja nešto nisam dobra sa njim, ali zapravo je samo čovek koji ne voli da se eksponira, ni on nije očkeivao da će sve ovo da se desi. Moj tata je bio protiv rijalitija, ali mama i brat su me podržali. I ja bih sada da je moje dete u pitanju bila na tatinoj strani, nema šanse da bih to ponovila. Inače, ja sam tatina mezmica. Od pete godine moj otac nije tu, jer od godinu dana on je bio deset meseci van zemlje, radio je u Rusiji kao građevinski radnik. To nam je bilo jako teško, prvenstveno mojoj mami koja je bila sama sa svojom majkom, koja je nepokretna i onda je moj brat, dok je završavao srednju školu i fakultete, podizao baku", ispričala je Teodora u emisiji "Balkanskom ulicom".

Teodora je imala teško detinjstvo, zbog čega je danas veoma skromna i zahvalna na svemu što ima.

"U baš nezgodno vreme sam došla na svet. Moja majka je, dok je sahranjivala svog oca, saznala da je u drugom stanju. I, to je bilo baš nezgodno vreme jer je sa moje tri godine krenuo jako turbulentan život za moju porodicu, za moju majku pogotovo, pošto je 2000. godine počela da se tuži sa rođenim sestrama. To nije bilo samo suđenje koji je čiji deo, nego su tu bili raznorazni momenti gde su dolazili i pretili i bili malo agresivni. Bila sam dete koje je gledalo ne tako lepe trenutke", istakla je Tea, ali kaže da danas ni zbog čega ne žali.

"Sa jedne strane mi nije žao jer smo time spojili to naše malo što imamo, moj brat, majka, otac i ja. Što se tiče familije zaista ih nemam mnogo. Drago mi je što smo nas četvoro toliko bliski i što nisu uspeli nas da razdvoje. Držali smo se baš jako i bili tu za majku. Moja pokojna baka se šlogirala, jedanaest godina je bila nepokretna, živela je sa nama. Moja majka je i pristala da je čuva i zbog toga je krenuo čitav haos, zbog toga je i krenulo to suđenje. I kada me pita kako Kačarevo pamtiš, ne pamtim ga baš tako lepo. Žao mi je što je tako, jer je to moje rodno mesto. Neki misle da se stidim i da zato ne idem tamo, ali nije, nego samo nosim loše uspomene", kaže Teodora Džehverović, prenosi Telegraf.