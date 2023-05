Teodora Džehverović prvi put progovorila o skandalu i intimnom snimku

Mlada pjevačica Teodora Džehverović nedavno je bila u žiži interesovanja javnosti kada se na društvenim mrežama pojavio audio snimak intimnog odnosa, za koji su mnogi navodno tvrdi da je njen, a sada je prvi put progovorila o toj aferi.

Najprije je na TikToku osvanuo audio snimak na kom se navodi da se čuje glas popularne pjevačice tokom odnosa.

Ona je gostovala u emisiji "Amidži šou", pa je dobila pitanje upravo o pomenutom snimku.

"Čiji je glas na eksplicitnom snimku koji se pojavljuje u medijima, a vezuje se za tebe?", glasilo je pitanje.

"Neću dati odgovor na ovo pitanje", izbjegla je odgovor Teodora prvo, a malo potom je navela:

"Imaju dve istine. Prvi put i poslednji govorim o ovome. Prva istina je da mi je sve ovo neko namestio, da je neko drugi, a druga je da sam to ja, da je neko hteo da mi napakosti. Svi su se uhvatili za to drugo. Šta god da je od te dve istine, katastrofa je. To može da se desi bilo kome, ispalo je ovako kako je ispalo. Ja nisam potvrdila ništa. Ne mogu da verujem da nisam dobila podršku žena. Nisu me razumele, ne mogu da se stave u koju situaciju. Zahvalila bih se osobi koja mi je sve ovo uradila, shvatila sam sad koliko sam zapravo jaka. Ovo je krivično delo, potpuno sam se sklonila sa strane, osoba koja je objavila to može da ide u zatvor", tvrdi Teodora.