Teri Hačer izbacili iz dejting aplikacije

Slavna glumica Teri Hačer je izbačena s popularne aplikacije za upoznavanje Hinge jer je njen profil proglašen lažnim. Glumica je to otkrila tokom pojavljivanja u emisiji Getting Grilled with Curtis Stone.

"Isprobala sam sve aplikacije, a probala sam i najnoviju. Probala sam Hinge", rekla je voditelju Curtisu Stoneu otkrivši da ne upoznaje često ljude.

"Mislila sam, reći ću svemiru da sam otvorena i ranjiva, i da sam otvorena za nove mogućnosti. To je ono što sam mislila da će se dogoditi nakon pridruživanja aplikaciji Hinge. A onda su me samo tako izbacili s aplikacije", nastavila je glumica. Voditelj ju je pitao da objasni zašto su je izbacili s aplikacije, prenosi Index.hr.

"Pa, mislili su da se pretvaram da sam Teri Hačer. Oni su se izvinuli, a onda sam rekla da više nisam toliko zainteresovana više za to. Definitivno sam završila s aplikacijama za spojeve i osjećam da ako postoji neki način da odem nekamo i upoznam nekoga, to će biti tako, ali iskreno, srećna sam. Imam stvarno ispunjen život, užurban život. Imam prekrasne prijatelje. Dobro je. Ne treba mi muškarac. Imam mačku“, kazala je glumica.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.