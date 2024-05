Teya Dora otkrila svoje favorite 48 sati uoči finala Evrovizije

Srpska predstavnica Teya Dora sa numerom "Ramonda" se plasirala u finale, 11. maja, Evrovizije koje se ove godine održava u Malmeu.

Nakon prve polufinalne večeri, ona je iznijela utiske sa najprestižnijeg muzičkog takmičenja, pa otkrila da nije očekivala će Srbija prva biti prozvana za prolazak u finale.

"Tek je to bilo spremanje za ono što sam ja mislila da će trajati 5 minuta, niko nije očekivao da ćemo prvi biti prozvani. To je tako divno bilo, pogledala sam na Jutjubu lajv prenos, vratila sam na taj deo, trema me je uhvatila tada, nisam znala šta će da se desi. Kada smo imali probe, na generalnoj su nas prozvali prve. Baš smo pričali o tome kako bi bilo dobro da se to desi u polufinalu i desilo se", rekla je ona pa dodala koji joj je ritual pred izlazak na scenu.

"Nemam neki ritual pred nastup, jedino pre nego što izađem imam svojih desetak minuta gde sam sama u svlačionici, pričam sama sa sobom u glavi. Uglavnom u momentu odlučim šta ću da uradim, pretpostavljam da će tako biti i u subotu", rekla je pjevačica, pa otkrila svoje favorite.

"Irska mi se dopada, dosta je promišljeno. Hrvatska podiže energiju cele arene, Ukrajina ima lepe vizuale i momente. Svi su fantastični, ove za sad mogu da izdvojim", rekla je Teya Dora za Blic.

Podsjetimo, u finale Evrovizije 2024 iz prvog polufinala plasirali su se: Srbija, Portugal, Slovenija, Ukrajina, Litvanija, Finska, Kipar, Hrvatska, Irska i Luksemburg.

Poljska, Island, Moldavija, Azerbejdžan i Australija nisu imali sreće da prođu u finale.

Slovenka Rejven je na 20. mestu, Bejbi Lazanja je i dalje na prvom mestu što se kladionica tiče, a on je dospeo na tu poziciju krajem februara kadaje izabran za predstavnika na hrvatskoj Dori, prenosi Telegraf.

Večeras, 9. maja, se održava drugo polufinalno veče Eurosonga u Malmeu, u Švedskoj.

